SIN PRECEDENTE, CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SOLEDAD: JUAN MANUEL NAVARRO

– El edil destacó la construcción de más de 50 obras educativas en instituciones de educación básica en el municipio, algunas ya entregadas y otras que avanzan, para beneficiar a miles de estudiantes en su preparación.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó que durante el primer año de su administración se ha dado un impulso sin precedentes a la construcción de obras educativas en el municipio, con el objetivo de respaldar a las y los estudiantes y brindar espacios dignos para su desarrollo; a través de estas acciones, el Gobierno Municipal busca respaldar a las y los estudiantes y brindarles espacios dignos y funcionales para su formación escolar.

El Alcalde informó que actualmente se realizan más de 50 intervenciones en escuelas de nivel básico, algunas ya fueron inauguradas y otras avanzan en su construcción, que incluyen construcción de aulas, canchas deportivas, techados, sanitarios y módulos de dirección para los maestros, que representan un cambio tangible en la infraestructura educativa, y garantizan ambientes de aprendizaje seguros y modernos para la comunidad estudiantil.

Asimismo subrayó que el trabajo se realiza con cercanía y atención a las necesidades de las familias: “Estábamos esperando ya que regresaran los niños a la escuela, estas son de las obras que en lo personal más se satisfacen y seguimos avanzando, cumpliendo compromisos”. Además, resaltó la colaboración con el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para ligrar esta cifra de obras, como es la construcción de la nueva secundaria en Valle de la Palma, que se entregará próximamente, y es una muestra de la coordinación entre instancias para fortalecer la educación en Soledad.

Dijo que tan sólo en las dos primeras semanas de actividad escolar, de cara al inicio del nuevo ciclo escolar, se llevaron a cabo tres arranques de proyectos de nueva infraestructura en diversos planteles, así como la inauguración de nuevas instalaciones que ya son una realidad para las comunidades estudiantiles, facilitando y promoviendo su seguridad y aprendizaje de calidad.