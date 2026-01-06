SIN DETENERSE, PAVIMENTACIONES ESTRATÉGICAS EN COLONIAS DE SOLEDAD

– Con avances de hasta el 45 por ciento, el Ayuntamiento fortalece la infraestructura urbana para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias.

Priorizando vialidades que por años fueron solicitadas por la población, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene un ritmo constante en las obras de pavimentación que se ejecutan en distintas zonas del municipio, con lo que se responde a la línea de acción de estar cerca de las familias, escuchando y atendiendo sus necesidades, con proyectos que transforman el entorno urbano y mejoran la movilidad cotidiana, de acuerdo con las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

A través de la Dirección de Infraestructura Municipal, que encabeza Jorge Grimaldo Limón, se informó que en la calle Sierra de Álvarez en la colonia Prados de Soledad, los trabajos registran un avance aproximado del 35 por ciento, donde ya se sustituyeron descargas sanitarias y se renovó por completo la línea de drenaje; en Paseo de los Fresnos en colonia Los Fresnos, la obra presenta un progreso cercano al 45 por ciento, con la conclusión de las líneas de agua y drenaje, así como la preparación del terreno natural para recibir la base hidráulica; en esta vialidad se contempla además la construcción de banquetas, guarniciones y pavimento de concreto.

Respecto a la calle Carlos Díaz Gutiérrez en la Cabecera Municipal, el avance ronda el 40 por ciento, tras concluirse la infraestructura hidráulica y sanitaria, dando paso a la compactación del terreno para garantizar una base sólida. “Cada obra que realizamos tiene como objetivo mejorar la vida diaria de las y los soledenses, garantizando calles más seguras, funcionales y duraderas; trabajamos con planeación y supervisión constante para que estas acciones respondan realmente a lo que la ciudadanía nos ha solicitado”, señaló el funcionario.

Estas obras dan muestra del compromiso del Gobierno Municipal de seguir impulsando infraestructura de calidad, con una visión cercana a la gente, especialmente para beneficiar a las familias, adultos mayores y sectores que diariamente transitan por estas calles, consolidando un municipio que escucha y responde con hechos.