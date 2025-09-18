SIN DESCANSO: CUADRILLAS DE IMAGEN URBANA MEJORAN ENTORNOS PÚBLICOS DE SOLEDAD

– Los trabajos incluyen barrido, deshierbe, recolección de basura y pintura de guarniciones, beneficiando a familias completas, peatones y automovilistas que viven y circulan en el municipio

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez continúa reforzando las acciones de limpieza y mantenimiento en calles, áreas verdes y espacios públicos del municipio, con la finalidad de ofrecer un entorno más seguro, limpio y agradable para todas las familias soledenses, tal como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz; a través de un trabajo sin descanso, se cubren todas las zonas de la demarcación.

A través de la Dirección de Servicios Municipales, mediante su departamento de Imagen Urbana, durante la última semana se realizaron labores de limpieza integral en la Av. Valentín Amador y Rivas Guillén, incluyendo deshierbe, barrido y recolección de maleza y basura, impactando positivamente en la movilidad y estética urbana; de igual manera, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en la colonia La Lomita segunda sección, donde se atendieron calles como Marcela y Angélica, así como las canchas deportivas y áreas verdes, garantizando espacios seguros y limpios para la recreación de niñas, niños y jóvenes.

En el fraccionamiento Valle de Santa Lucía, las acciones de limpieza incluyeron poda de árboles, deshierbe, barrido y pintura en guarnición central y contorno del Parque Santa Lucía, mientras que en la Colonia Villa Jardín, sobre Circuito del Rosario, se atendieron áreas verdes en atención a solicitudes de la ciudadanía, reforzando la preservación de espacios públicos de calidad.

De igual forma, en la Colonia Cactus se realizaron trabajos de limpieza integral en la cerrada de Mayram, atendiendo nuevamente solicitudes ciudadanas para mantener las áreas verdes en óptimas condiciones.

En el mismo sentido, el Gobierno Municipal también apoyó al sector educativo con trabajos de limpieza general en el interior y exterior de la escuela primaria “Himno Nacional”, ubicada en la colonia Rivas Guillén, asegurando espacios educativos dignos y funcionales para los niños y niñas de Soledad de Graciano Sánchez, con lo que se reafirma el compromiso de trabajar todos los días por una ciudad ordenada, cercana a la ciudadanía y con espacios públicos en óptimas condiciones, atendiendo tanto necesidades generales como peticiones específicas de las y los habitantes del municipio.