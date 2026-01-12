SEGURIDAD VIAL DE SOLEDAD REFUERZA ACCIONES POR REGRESO A CLASES

Oficiales de la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez, refuerzan el operativo «Carrusel» y la presencia en cruces de alta afluencia vehicular, debido al regreso a clases. El dispositivo «Carrusel» se despliega en arterias principales de la demarcación como Río Santiago, Carretera Matehuala, Bulevar Valle de Los Fantasmas y la jurisdicción correspondiente en Circuito Potosí.

Asimismo, agentes de movilidad realizan recorridos permanentes para prevenir hechos de tránsito y apoyar tanto a automovilistas y peatones, en el ingreso y salida de estudiantes, acciones que se realizan de manera permanente.

Tome precauciones y atienda las indicaciones de la autoridad.