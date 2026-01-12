12.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

SEGURIDAD VIAL DE SOLEDAD REFUERZA ACCIONES POR REGRESO A CLASES

By Redacción
101
spot_img
lunes, enero 12, 2026

Oficiales de la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez, refuerzan el operativo «Carrusel» y la presencia en cruces de alta afluencia vehicular, debido al regreso a clases. El dispositivo «Carrusel» se despliega en arterias principales de la demarcación como Río Santiago, Carretera Matehuala, Bulevar Valle de Los Fantasmas y la jurisdicción correspondiente en Circuito Potosí.

Asimismo, agentes de movilidad realizan recorridos permanentes para prevenir hechos de tránsito y apoyar tanto a automovilistas y peatones, en el ingreso y salida de estudiantes, acciones que se realizan de manera permanente.

Tome precauciones y atienda las indicaciones de la autoridad.

Artículo anterior
Domingos de limpieza en Hernán Cortés y Los Huaracheros: Ayuntamiento de SLP refuerza acciones tras retiro de tianguistas
Artículo siguiente
MÁS DE 100 MIL ESTUDIANTES DEL SEER RETORNAN A CLASES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.