SEGURIDAD VIAL DE SOLEDAD IMPLEMENTARÁ PLAN OPERATIVO Y CIERRES EN CABECERA MUNICIPAL POR FIESTAS PATRIOS

– Habrá presencia permanente en cada cierre, además de brindar apoyo a automovilistas para tomar rutas alternas este 15 y 16 de septiembre.

Para complementar e integrar las labores que se desplegarán con motivo de los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre, la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez pondrá en marcha el “Plan General de Operaciones”, que brindará orientación, apoyo, auxilio e información a peatones, conductores y usuarios, además de agilizar el tránsito por los cierres de circulación que se instalarán en Cabecera Municipal.

El objetivo de los cierres es canalizar la circulación por vías alternas para evitar el congestionamiento vial y dar un mejor servicio a la ciudadanía. El dispositivo comenzará a partir de las 16:00 horas del 15 de septiembre: se realizarán los cierres a la circulación de las dos principales avenidas en el centro histórico del municipio y calles aledañas de la siguiente manera:

Hidalgo y Chapultepec, canalizando la circulación por la calle Chapultepec; Lanzagorta y Negrete, evitando el ingreso sobre la calle de Negrete y canalizando la circulación sobre la calle de Lanzagorta; Julián de los Reyes y Arista, evitando el ingreso al jardín principal y canalizando la circulación sobre la calle de Arista; Rayón y Fausto Nieto, evitando el ingreso al jardín principal y canalizando la circulación sobre la calle de Fausto Nieto; Ocampo y Corregidora, evitando el ingreso al jardín principal y canalizando la circulación sobre Corregidora.

Los cierres continúan en las calles Independencia y Zaragoza, evitando el ingreso sobre la calle Zaragoza y canalizando la circulación sobre Porfirio Díaz; Porfirio Díaz y Aldama, evitando el ingreso al Jardín Hidalgo y canalizando la circulación sobre la calle de Porfirio Díaz; Porfirio Díaz y Guerrero, evitando el ingreso sobre Guerrero y canalizando la circulación sobre la calle de Porfirio Díaz.

En cada cierre se mantendrá la presencia de oficiales viales, quienes brindarán información a la ciudadanía sobre rutas alternas, además de agilizar el tráfico y supervisar que se respeten los límites de velocidad, señaléticas y el reglamento de Seguridad Vial, para garantizar la paz y tranquilidad de la ciudadanía antes, durante y después de los festejos patrios.