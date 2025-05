SEGURIDAD VIAL DE SOLEDAD ARRANCA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MOTOCICLISTAS

Se fomenta la cultura vial y el cumplimiento del Reglamento vial entre conductores, a fin de evitar accidentes y fomentar la cultura vial

Con el firme propósito de mantener la paz y fomentar la cultura vial entre la población, siguiendo las indicaciones del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad dio inicio a la campaña de concientización «Prevención de accidentes en usuarios de motocicletas”, el cual está dirigido a conductores de este tipo de vehículos para fortalecer el uso del casco, equipo de protección, documentación y apego al Reglamento de Seguridad Vial del municipio.

De acuerdo con el titular de la corporación vial, comandante Édgar Horacio Obregón Coronado, la importancia de generar conciencia en los conductores de este tipo de automotores es vital para inhibir los hechos de tránsito, preservar la vida e integridad física, así como para garantizar una movilidad segura en el municipio de Soledad, y subrayó que no se trata de acciones que buscan sancionar o recaudatorias, sino más bien generar conciencia en los motociclistas.

«Es un transporte muy útil en la actualidad, se les hace recomendaciones sobre su equipo de protección, que no solo es el casco, son chalecos y chamarras protectoras, también les hacemos señalamientos y recomendaciones para evitar accidentes como es que no circulen más de dos personas a bordo de las motocicletas; que no circulen sobre la banqueta y no rebasar sobre la derecha, hay que recordar que si bien no tienen las dimensiones de un auto tipo sedan, si son vehículos automotores y deben apegarse al Reglamento de Seguridad Vial de Soledad», expuso el comandante Obregón.

Dentro de las actividades que implica la aplicación del programa, se incluye informar a las y los usuarios los artículos que se incluyen para este tipo de vehículos en el Reglamento de Seguridad Vial, como el artículo 68, que indica que todo motociclista deberá contar con la debida documentación, como lo son placas y tarjeta de circulación o permiso provisional, y licencia vigente.

Finalmente, el mando vial dijo que el programa se realizará de forma itinerante, en puntos y horarios distintos en todo el municipio. En esta ocasión, inició en avenida Valentín Amador y en próximos días habrá presencia de oficiales en puntos con gran afluencia vehicular, para llevar a cabo el mensaje y reforzar la cultura vial al mayor número de conductores posible.