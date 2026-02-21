32 C
San Luis Potosí
SOLEDAD

SEGURIDAD VIAL DE SOLEDAD ABANDERA MANIFESTACIÓN Y BRINDA APOYO

By Redacción
sábado, febrero 21, 2026

 Agentes de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez, prestan apoyo y brindan presencia durante una manifestación de personas por falta de agua, en avenida Camino Antiguo a Soledad próximo a Acceso Norte.

En el lugar se despliega abanderamiento vial para agilizar la circulación vehicular, informando sobre rutas alternas.

Se realizaron algunos cierres parciales para garantizar las menos posibles afectaciones a la población del sector.

Se pide a la ciudadanía tomar previsiones y atender indicaciones del personal de Seguridad Vial presente.

