SEGURIDAD VIAL DE SOLEDAD ABANDERA MANIFESTACIÓN Y BRINDA APOYO

Agentes de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez, prestan apoyo y brindan presencia durante una manifestación de personas por falta de agua, en avenida Camino Antiguo a Soledad próximo a Acceso Norte.

En el lugar se despliega abanderamiento vial para agilizar la circulación vehicular, informando sobre rutas alternas.

Se realizaron algunos cierres parciales para garantizar las menos posibles afectaciones a la población del sector.

Se pide a la ciudadanía tomar previsiones y atender indicaciones del personal de Seguridad Vial presente.