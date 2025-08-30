SEGURIDAD VIAL DE SOLEDAD ABANDERA ACCIDENTE EN CARR. A MATEHUALA

Personal de Seguridad Vial de la Guardia Civil Municipal de Soledad, brinda apoyo en labores de abanderamiento y facilitar el flujo vehicular, al ocurrir un hecho de tránsito en la carretera a Matehuala, a la altura de La Constancia.
Como primer respondiente, agentes de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar, donde una persona del sexo masculino perdió la vida, derivado del impacto frontal entre dos automóviles, una camioneta Pick up y un sedan, al invadir carril contrario.
Seguridad Vial pide a la población atender indicaciones en el lugar, y colaborar en el flujo vial de manera ordenada, mientras el área es liberada en su totalidad.