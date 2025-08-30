26.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
SeguridadSOLEDAD

SEGURIDAD VIAL DE SOLEDAD ABANDERA ACCIDENTE EN CARR. A MATEHUALA

By Redacción
99
spot_img
sábado, agosto 30, 2025

Personal de Seguridad Vial de la Guardia Civil Municipal de Soledad, brinda apoyo en labores de abanderamiento y facilitar el flujo vehicular, al ocurrir un hecho de tránsito en la carretera a Matehuala, a la altura de La Constancia.

Como primer respondiente, agentes de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar, donde una persona del sexo masculino perdió la vida, derivado del impacto frontal entre dos automóviles, una camioneta Pick up y un sedan, al invadir carril contrario.

Seguridad Vial pide a la población atender indicaciones en el lugar, y colaborar en el flujo vial de manera ordenada, mientras el área es liberada en su totalidad.

Artículo anterior
DOS DETENIDOS POR POSESIÓN DE DROGA
Artículo siguiente
GOBIERNO DE SOLEDAD REHABILITA VIALIDADES CON BACHEO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.