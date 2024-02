SEGURIDAD PÚBLICA DE SOLEDAD RECIBE RECONOCIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO POR SU LABOR EN PROXIMIDAD

• La SEGE, el Jardín de Niños 18 de Marzo, y el Internado Damián Carmona, reconocieron el apoyo, atención y ayuda que la corporación ha brindado en el municipio y más allá de él.

Gracias al compromiso y labor que desempeña Seguridad Pública de Soledad de Graciano Sánchez para reforzar valores, aportar a la prevención de conductas dañinas y generar más y mejores ciudadanos, fueron entregados tres reconocimientos a la corporación municipal por su destacado trabajo en proximidad social y cercanía con alumnos por parte de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), el Internado Damián Carmona del municipio de San Luis Potosí, así como del Jardín de Niños 18 de Marzo de la colonia Fracción Rivera.

A nombre de la corporación, su Director General, comisario Héctor Édgar Mar del Ángel, recibió los reconocimientos que se entregaron de parte de SEGE por su aportación a los valores en las escuelas de todos los niveles; por el Jardín de Niños 18 de Marzo por su apoyo en actividades cívicas y pláticas preventivas; y por el Internado Damián Carmona de la capital del estado, por su apoyo a estudiantes, pláticas preventivas brindadas, y por su ayuda en un caso específico de una menor de la institución educativa, quien dio unas palabras de agradecimiento.

«De verdad agradezco de corazón todo lo que me han ayudado las y los policías, así como el comandante Mar del Ángel, ustedes me apoyaron cuando lo necesite y ahora las cosas son mejores, muchas gracias por su trabajo y todo lo que me han dado», dijo la estudiante.

Por otro lado, el comisario Mar del Ángel, correspondió los reconocimientos entregados e invito a las y los policías soledenses a trabajar con responsabilidad, pero sobre todo a refrendar el exhorto que se pronuncia cada mañana bajo el lema «Honor, Lealtad y Honradez», en favor de las familias del municipio y que también ha llegado a otros lugares a los que no los limita la jurisdicción cuando se trata de ayudar.

