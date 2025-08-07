SEGURIDAD ESTATAL DESTACA RESULTADOS DIARIOS DE LA GUARDIA CIVIL MUNICIPAL DE SOLEDAD

– Jesús Juárez Hernández, secretario de seguridad estatal, afirma que Soledad es ejemplo de coordinación y resultados en materia de seguridad, prevención y proximidad ciudadana.

Los resultados diarios y las estrategias implementadas en materia de prevención y seguridad en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, son un ejemplo en el combate y baja de la incidencia delictiva, reconoció Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado; esta distinción confirma que la estrategia de proximidad social y operatividad integral está dando frutos tangibles en la tranquilidad de la población.

El titular de seguridad estatal subrayó que la corporación municipal de Soledad ha mostrado avances significativos tanto en la disminución de conductas delictivas como en el combate frontal a delitos específicos, como el robo a comercio y de automóviles; destacó que los elementos municipales han reforzado su presencia en los perímetros exteriores de eventos masivos, y en acciones permanentes en colonias y comunidades, sumando sus planes de trabajo a los esfuerzos de la Guardia Civil Estatal.

Celebró que las estadísticas presentadas en las mesas de seguridad colocan a la Guardia Civil Municipal como un referente por el aumento en detenciones efectivas de objetivos prioritarios y mejoras en su forma de actuar. “Cada vez me sorprenden más los resultados que tiene la Guardia Civil Municipal de Soledad; se ha ganado la confianza de su gente y también del Estado”, expresó el funcionario estatal, al asegurar que esta transformación responde a una planeación estratégica sólida y cercana a la población.

Este reconocimiento respalda la política de seguridad impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha instruido fortalecer a la corporación con mejores condiciones laborales, capacitación constante y equipamiento moderno. El Gobierno Municipal de Soledad reitera que su prioridad es garantizar entornos seguros para las y los soledenses, con cuerpos policiales confiables, preparados y comprometidos con servir con honestidad.