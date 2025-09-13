SE REFUERZA APOYO A LAS FAMILIAS SOLEDENSES POR COLAPSOS DE DRENAJES: JUAN MANUEL NAVARRO

– Con acciones de desazolve y extracción de agua pluvial en colonias y localidades, el Gobierno de Soledad de Graciano Sánchez demuestra su cercanía con la población y su compromiso de escuchar y atender sus necesidades.

Con la encomienda firme del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de estar cerca de las necesidades ciudadanas, antes la falta de respuesta de autoridades competentes, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ha brindado apoyo a las familias para atender colapsos de drenaje e inundaciones, utilizando equipo vactor en distintos puntos del municipio durante los meses de agosto y septiembre; esto, logrado con la colaboración de a Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (SEDUVOP).

Las labores abarcaron colonias y comunidades como La Constancia, Cactus, Privada San Sebastián, Conjunto del Real, Villas del Potosí, La Libertad y la cabecera municipal, así como las localidades Enrique Estrada, Cándido Navarro y El Zapote, garantizando un servicio directo a los hogares soledenses.

“Estamos trabajando de manera cercana a la población, atendiendo cada una de las solicitudes y cuidando la infraestructura de nuestras colonias y comunidades; estas acciones son preventivas, pero sobre todo son un respaldo a las familias que merecen vivir con seguridad y tranquilidad”, expresó el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Añadió que ante el llamado de la gente al organismo INTERAPAS, su gobierno ya no va a esperar la acción de la autoridad competente, sino que actuará y resolverá la situación adversa de cada colonia, que sufre estrago cada temporada de lluvia.

Así, el Gobierno Municipal refrenda con estas acciones su compromiso de escuchar y atender, generando soluciones que impactan positivamente en la vida cotidiana de la gente, a fin de fortalecer la confianza de las y los soledenses en una administración que está presente en cada rincón del municipio.