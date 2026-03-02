SE IMPULSA LIDERAZGO FEMENINO CON CONVERSATORIO EN SOLEDAD 

• Empresarias potosinas comparten experiencias para sembrar la semilla del empoderamiento y la independencia económica en el marco del 8M.

En el marco de las actividades conmemorativas del 8 de marzo, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez realizó este día un conversatorio en la Comandancia de la Guardia Civil Municipal, dirigido a estudiantes y oficiales, con el propósito de generar un espacio de inspiración y aprendizaje donde mujeres empresarias compartieran sus experiencias, retos y estrategias de éxito; esta actividad fue organizada por la Instancia de las Mujeres, el Centro de Justicia para las Mujeres y la Guardia Civil Municipal, en seguimiento a la visión del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de fortalecer el empoderamiento femenino como eje transversal de la Administración.

Durante el encuentro participaron destacadas empresarias potosinas que compartieron su trayectoria y liderazgo en distintos sectores productivos: Adaluz Martínez Morales, cofundadora de Alucinarte Design y referente en el sector industrial; Carolina Ortega Zúñiga, directora de la revista Gente San Luis, enfocada en liderazgo y emprendimiento; Mónica Rivera, especialista en Recursos Humanos y actual Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME); y Gloria Rubí Cabral Cabrera, líder empresarial en el ramo industrial y promotora de la participación femenina en puestos de coordinación. Cada una aportó su experiencia en dirección, formación de talento y consolidación de empresas, destacando la importancia de la disciplina, la preparación constante y la sororidad para abrir camino a más mujeres en el ámbito económico y productivo del estado.

La directora de la Instancia Municipal de las Mujeres, María Alicia Martínez Rodríguez destacó que este conversatorio marca el inicio de una serie de actividades programadas en torno al 8M, enfocadas en el empoderamiento económico como herramienta primordial para prevenir la violencia de género. “En cumplimiento a la indicación del Presidente Municipal, iniciamos estas acciones para sembrar la semilla de la independencia económica y ampliar el campo laboral de nuestras mujeres, una de las violencias más recurrentes es la económica, que afecta desde adolescentes hasta mujeres maduras; por ello buscamos inspirarlas con ejemplos reales de liderazgo femenino, incluso en sectores tradicionalmente ocupados por hombres”, expresó.

Con este tipo de espacios, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso permanente de contribuir a la erradicación de la violencia y fomentar el empoderamiento económico, psicológico y social de las mujeres, particularmente en un municipio que cuenta con Alerta de Género; el mensaje central fue claro: las mujeres pueden ocupar cualquier espacio, emprender con visión, disciplina y propósito, y convertirse en agentes de cambio para construir un Soledad más justo, equitativo y con mayores oportunidades para todas y todos.