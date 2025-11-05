SE ESTRENA MEGA PAVIMENTACIÓN EN SOLEDAD, RESULTADO DE ESFUERZOS MUNICIPALES Y ESTATALES

– Con una inversión mayor a los 58 millones de pesos, se entregaron 6 calles de la colonia Rivas Guillén Quinto Plano, que incluyó servicios integrales y alumbrado público

En un multitudinario evento, donde el sentir de gratitud y emoción de cientos de habitantes de Soledad de Graciano Sánchez, el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, con el respaldo del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, inauguró la modernización de las calles Constitución de 1857, Cristóbal Vázquez, Cañaveral, Los Loredo, Del Maíz y Magueyes en la colonia Genovevo Rivas Guillén Norte Quinto Plano, una obra realizada con los esfuerzos del Ayuntamiento y del Gobierno Estatal, representando una inversión superior a los 58 millones de pesos.

En días pasados, el Alcalde supervisó previamente los avances de estas vialidades y reiteró su respaldo a la estrategia coordinada de infraestructura urbana, que permite dignificar los accesos y elevar la calidad de vida en zonas de alta movilidad. «Hoy, Soledad registra los mejores años de gobierno, con infraestructura sin precedentes y que transforma totalmente los entornos de la gente», dijo el edil.

En su mensaje, Gallardo Cardona habló de cómo Soledad tiene otra cara desde hace 12 años, en que los últimos gobiernos municipales comenzaron a pavimentar cada rincón en colonias y comunidades; además prometió la construcción de un Parque Urbano en Rivas Guillén Quinto Plano, para impulsar el quehacer de la juventud y el desarrollo personal de adultos mayores.

La obra contempló la pavimentación con concreto hidráulico de seis calles, aunado a los trabajos de sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario, terracerías, banquetas, guarniciones, señalética y alumbrado público, garantizando que las familias cuenten con vialidades seguras, iluminadas y plenamente funcionales.

Con estas mejoras, el municipio de Soledad fortalece en movilidad, seguridad pública, servicios básicos y plusvalía urbana, atendiendo las necesidades de los sectores que diariamente requieren vías dignas para trasladarse. La coordinación cercana con el Gobierno del Estado permite avanzar en obras que transforman el día a día de la población y reafirman que en Soledad se escucha, se atiende y se trabaja por el bienestar de todas y todos.