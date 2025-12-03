SE CONSTRUYE EN TIEMPO Y FORMA TECHADO EN PRIMARIA DE LA COLONIA PAVÓN EN SOLEDAD

– Esta importante obra para la seguridad escolar, beneficiará a más de 400 niñas y niños, y se suma a las múltiples obras de nueva infraestructura educativa que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reporta un avance significativo en la construcción del techado de la escuela primaria “José María Morelos y Pavón” e “Ignacio Allende”, en la colonia Pavón, una obra que fortalecerá el aprendizaje de más de 400 niñas y niños de ambos turnos y forma parte de la estrategia municipal para mantenerse cerca de las familias y garantizar espacios dignos que respondan a las necesidades de la comunidad escolar, impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Jorge Grimaldo Limón, director de Infraestructura Municipal, informó que la intervención presenta entre un 65 y 70 por ciento de avance; detalló que el Instituto Estatal de Infraestructura Física y Educativa (IEIFE) ya concluyó la colocación de cabrillas, columnas y zapatas, y actualmente trabaja en la montería que sostendrá la lámina, proceso previo a la instalación de la cubierta y a los acabados finales. “Falta pintura, terminar la montería, colocar la lámina y pintar las bajadas pluviales; ya es muy poco”, explicó al confirmar el progreso constante de una obra esperada por la comunidad educativa.

Este techado se construye en respuesta directa a las y los padres de familia, quienes solicitaron un espacio seguro que proteja a sus hijos del sol y la lluvia durante actividades escolares y recreativas; desde el inicio del proyecto, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz afirmó que el Gobierno Municipal seguirá escuchando y atendiendo a la población para garantizar que cada escuela cuente con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las y los estudiantes.

El Ayuntamiento refrenda su compromiso de mantener obras cercanas, funcionales y con impacto real para la población, con este esfuerzo se fortalece el entorno escolar, mejora la calidad educativa y continúa consolidando la visión municipal de acompañar a los sectores que más requieren apoyo, avanzando siempre de la mano de las familias soledenses.