SE CONSOLIDA MÁS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SOLEDAD: ALCALDE ENTREGA TECHADO EN TELESECUNDARIA “JULIÁN CARRILLO”

– El techado inaugurado forma parte de la estrategia municipal de transformación de espacios públicos y educativos, gracias al respaldo del Gobierno Estatal que respalda con recursos al municipio soledense.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, inauguró esta mañana el techado escolar en la Telesecundaria “Julián Carrillo” de la comunidad Fracción Rivera, una obra de gran impacto social que beneficiará directamente a 200 alumnos y alumnas, con un espacio digno y seguro para la realización de actividades deportivas, culturales y cívicas. En su mensaje, el edil destacó que este tipo de proyectos son posibles gracias al respaldo del Gobierno Estatal, lo que ha permitido que Soledad se convierta en un municipio con “vientos de cambio”.

“Hoy venimos a entregar un techado a esta escuela y también quiero compartirles que, respondiendo a las peticiones de los jóvenes, se iniciará la construcción de una cancha de fútbol rápido de pasto sintético, porque Soledad avanza con mucha fuerza y eso se debe al apoyo de nuestro Gobernador, que respalda con recursos a nuestro municipio para transformar su rostro, este es el nuevo Soledad del trabajo y del progreso”, expresó el edil.

El director de la institución, Julio César Vega Gallegos, agradeció la presencia de las autoridades municipales y reconoció el beneficio que representa esta obra para las y los jóvenes estudiantes. “Hoy nuestra escuela se llena de entusiasmo y de optimismo al recibir este techado que nos permitirá ampliar las actividades deportivas, culturales y académicas en beneficio de nuestros alumnos; esta es su casa Alcalde, Juan Manuel Navarro, y agradecemos profundamente el respaldo que su administración ha brindado para que este sueño se concretara”, señaló el directivo.

En representación de la comunidad estudiantil, el alumno, Raúl Daniel Hernández expresó su agradecimiento por la construcción de esta obra que, dijo, será utilizada para actos cívicos, torneos deportivos y diferentes actividades escolares. “Queremos agradecerle, Alcalde, por cumplirle a nuestra secundaria con este techado que tanto necesitábamos, y nos permitirá realizar actividades a cualquier hora sin preocuparnos por las condiciones del clima”, manifestó el estudiante.

Con la inauguración de esta infraestructura, el Gobierno Municipal reafirma su cercanía con la niñez y juventud de Soledad de Graciano Sánchez, además de su compromiso por escuchar y atender cada petición de la ciudadanía, la obra entregada representa un paso más hacia la consolidación de un municipio con mejores condiciones educativas, deportivas y sociales.