SALDO BLANCO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ DURANTE LOS FESTEJOS PATRIOS

– La verbena popular, el Grito de Independencia y el Desfile cívico se vivieron en paz y con gran participación ciudadana.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reportó saldo blanco en los festejos patrios que iniciaron la noche de ayer con la verbena popular, el Grito de Independencia y la presentación de la Maquinaria Norteña, y que continuaron esta mañana con el tradicional Desfile Cívico; actividades en las que miles de familias soledenses y visitantes disfrutaron de una celebración segura, en un ambiente de unidad y orgullo nacional.

La actuación y presencia oportuna de elementos de Protección Civil y Guardia Civil Municipal, cumplieron con el objetivo de brindar espacios de paz mediante un dispositivo coordinado y efectivo que cubrió todo el primer cuadro, así como el resto de colonias y localidades. Derivado de este resultado, se destacó la participación de la gente que se comportó de manera ordenada, consolidando las fiestas patrias como una oportunidad de convivir en familia y sanamente.

Por parte de la Guardia Civil Municipal, se informó que tanto el dispositivo de cierres viales, como la presencia en la Plaza principal, se desarrollaron de manera positiva, mientras que en el resto del municipio hubo tranquilidad. “No hubo ni siquiera reportes de bailes en la vía pública y en cuanto a accidentes, solo hubo algunos con daños menores”, dijo Aristarco Serna Piña, comisario de la corporación municipal.

En el mismo sentido, Martín Bravo Galicia, titular del Sistema Municipal de Protección Civil, dijo: «Como cada año, gracias al trabajo conjunto de todas las dependencias, nos es grato entregar saldo blanco; acatamos la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de permanecer vigilantes hasta el término de los festejos, se percibe mucha civilidad de la gente que nos visitó; anoche, pese a la lluvia, la verbena transcurrió con orden y hoy el Desfile fue muy participativo y también con saldo blanco».

El funcionario municipal señaló que durante el Desfile Cívico de esta mañana también se alcanzó saldo blanco, sin reportes de personas desmayadas ni atenciones médicas, lo que refleja la efectividad de los dispositivos de seguridad implementados.

Con estas acciones, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de estar cerca de las familias y garantizar entornos seguros para que la ciudadanía disfrute de sus tradiciones con plena confianza, confirmando que Soledad de Graciano Sánchez vive sus fiestas patrias en paz y con organización ejemplar.