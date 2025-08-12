RICARDO GALLARDO Y JUAN MANUEL NAVARRO GARANTIZAN REGRESO A CLASES CON ZAPATOS Y ÚTILES GRATUITOS EN SOLEDAD

– El programa municipal “Apoyos Escolares para Regreso a Clases” y el estatal “Educación sin Límites” beneficiarán a 33 mil niñas, niños y adolescentes del municipio.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, puso en marcha este día en la colonia La Sierra el programa municipal “Apoyos Escolares para Regreso a Clases”, que beneficiará a estudiantes de primarias y secundarias de todas las colonias del municipio con 20 mil mochilas con útiles y 13 mil pares de zapatos, gracias a una inversión municipal de casi 17 millones de pesos; la entrega se realizó en el marco del programa estatal “Educación sin Límites”, encabezado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien estuvo presente en el arranque.

En su mensaje, el Alcalde destacó que Soledad es la cuna de los programas sociales que hoy se replican en todo San Luis Potosí, y refrendó su compromiso de mantener una política de apoyo sin límites a las familias soledenses. “Hoy llegamos a casi 35 mil familias que recibirán zapatos, mochilas y útiles, esto se logra con el trabajo diario del Gobierno Municipal y con el apoyo invaluable de nuestro Gobernador”, afirmó, al tiempo de agradecer la confianza de la población.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona resaltó que el objetivo es aliviar la economía familiar y garantizar que las y los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para un regreso a clases digno, y subrayó que este programa además de entregar útiles, también brinda confianza, igualdad y esperanza a la comunidad escolar. “Con este programa, acercamos herramientas, materiales y recursos para que ningún niño, niña o adolescente se quede atrás por falta de oportunidades, la educación es la llave que abre la puerta de un mejor futuro”, destacó.

La gira de entregas continuará durante esta semana para cubrir la totalidad del municipio, asegurando que las familias de cada colonia reciban este respaldo, reafirmando la cercanía del Gobierno Municipal con su gente y su compromiso de trabajar unidos para que la educación en Soledad siga creciendo sin límites.