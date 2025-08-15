RICARDO GALLARDO Y JUAN MANUEL NAVARRO ENTREGAN REFUGIO DE ANIMALES GRATUITO EN SOLEDAD, EL PRIMERO EN EL PAÍS

– Está ubicado en el fraccionamiento Valencia, en el municipio soledense, y tiene capacidad para brindar protección animal a cerca de mil perros y gatos, con desparasitación, vacunación antirrábica, resguardo, rayos x, adopción y más servicios.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado, y Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezaron este día la inauguración del Hospital y Refugio Animal “Huellitas”, convirtiendo al municipio en el primero de México en contar con un espacio de esta magnitud, que hoy abre sus puertas, y marca un avance histórico en la atención y cuidado de perros y gatos, ofreciendo instalaciones de primer nivel, gracias a la donación del terreno por parte del Ayuntamiento.

Este innovador proyecto impulsado por el Gobierno del Estado ahora es una realidad que coloca a Soledad a la vanguardia nacional en protección animal, reafirmando la visión del municipio como un lugar con las condiciones y bondades para recibir proyectos de gran impacto social, dijo el edil soledense, al recordar que este municipio también es el primero en contar con una Ambulancia para mascotas y en prohibir el maltrato animal en el uso de la recolección de residuos de manera voluntaria.

“Hoy en Soledad seguimos demostrando que tenemos todas las cualidades para trabajar de la mano con el Gobierno del Estado, este Hospital y Refugio, único en México, es un proyecto de gran relevancia que reconoce a nuestras mascotas como parte de la familia, brindándoles calidad de vida; agradecemos al Gobernador por instalarlo aquí, haciendo que Soledad se posicione como referente nacional en bienestar animal”, afirmó el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El moderno complejo cuenta con una superficie de cuatro mil 500 metros cuadrados y está equipado con áreas de consultorios, quirófano, rayos X, cuarentena, maternidad, adopción, estética, bodega y 600 habitáculos especialmente diseñados para garantizar el bienestar de los animales; entre sus innovaciones destaca pisos de epoxi para facilitar la limpieza y evitar olores, bebederos automáticos para optimizar el uso de agua y techos multipanel que regulan la temperatura y reducen el ruido en temporadas de lluvia o granizo, evitando estrés en las mascotas.

Gallardo Cardona dijo ante miles de habitantes y representantes de colectivos protectores de animales, que este Hospital para mascotas es justicia para estos seres vivos que forman parte esencial de las familias, porque durante años vivieron silenciados frente a gobiernos estatales que no dieron interés a las políticas de bienestar animal. Dijo que ahora se hace un compromiso, para que próximas administraciones mantengan activo y en operación este “santuario” de animales.

La puesta en marcha del Hospital y Refugio “Huellitas” reafirma el liderazgo de Soledad de Graciano Sánchez como un municipio que atrae proyectos pioneros y de alto impacto social, esta obra fortalece la atención y el cuidado de las mascotas, y proyecta a Soledad como un referente nacional en acciones que mejoran la calidad de vida de sus habitantes y consolidan su compromiso con todos los sectores de la población.