RICARDO GALLARDO FORTALECE A MIPYMES Y EMPRENDEDORES POTOSINOS

Redacción
93
miércoles, diciembre 24, 2025

• Programas de capacitación, vinculación y promoción impulsan el crecimiento económico local.

El Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, informó que para impulsar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y a las y los emprendedores, se han implementado programas de vinculación comercial, fortalecimiento de la competitividad y financiamientos por más de 4 mil 129 millones de pesos, además de la capacitación a más de 63 mil 80 personas de grupos empresariales en el último año.
Destacó el programa Transformación Digital, que en coordinación con StartupLab MX benefició a 100 participantes de siete municipios de las regiones Centro y Huasteca, con una inversión de 1.2 millones de pesos a quienes se capacitó en presencia digital, manejo de redes sociales e identidad corporativa, además de entrega de laptops, fortaleciendo negocios de artesanías, alimentos, joyería y moda.
Ricardo Gallardo dio a conocer que la administración estatal capacitó y vinculó a 437 MiPyMes en programas estratégicos como Transformación Digital y LATAM Trade Show, además de impulsar eventos especializados como Mundo Mezcal y La Chocolaterie, orientados a fortalecer las industrias del mezcal, chocolate y cacao y se promovió la comercialización de vinos mexicanos en el mercado japonés.
Finalmente destacó que, mediante convocatorias y plataformas como Young Leaders of the Americas Initiative, Orgullo Potosí en Mercado Libre, Coppel Emprende, Expo Mujer Potosina y otros esquemas de apoyo, se logró vincular a mil 551 emprendedores, además de brindar asesoría a 330 potosinas y potosinos para el registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), fortaleciendo la identidad y protección de sus negocios.

