RESPALDO MUNICIPAL SOLEDENSE FORTALECE E INCENTIVA AL FÚTBOL PROFESIONAL

– El Gobierno Municipal apoya al equipo CEFOR Promotora San Luis con infraestructura, traslados y acompañamiento, impulsando oportunidades para jóvenes talentos y promoviendo la cercanía con las familias.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Deportes, destacó el desempeño del equipo de fútbol profesional CEFOR Promotora San Luis, que participa en la Tercera División de México (Liga TDP), al consolidarse entre los primeros 10 lugares del Grupo 12 con 29 puntos, resultado del impulso institucional que promueve el desarrollo deportivo y la cercanía con la juventud soledense.

Hugo Esquivel Montoya, coordinador de Deportes del Ayuntamiento, señaló que este proyecto cuenta con el respaldo y reconocimiento del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha instruido brindar apoyo integral al equipo, facilitando el uso del campo de la Unidad Deportiva 21 de Marzo como sede de sus partidos como local cada 15 días, además de apoyar con traslados y patrocinios para que los jóvenes continúen representando a Soledad de Graciano Sánchez en la Liga TDP.

“Siguiendo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro, buscamos que el talento soledense tenga espacios reales para desarrollarse profesionalmente; este equipo también integra categorías sub 13 y sub 15, lo que permite detectar y formar a niños y adolescentes desde temprana edad, con la posibilidad de avanzar hasta la Tercera División”, expresó el funcionario municipal.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró la invitación a las familias soledenses a asistir a los encuentros que se celebran cada quince días, los domingos a las dos de la tarde en la Unidad Deportiva 21 de Marzo, ubicada en la colonia San Antonio, en un ambiente familiar que fortalece la convivencia y refleja una administración cercana, que escucha y atiende a jóvenes y sectores vulnerables a través del deporte.