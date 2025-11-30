RENOVACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VILLAS DE FORESTA ALCANZA UN 45% DE PROGRESO

– Se trata de una obra prioritaria del Gobierno de Juan Manuel Navarro, ya que atiende de raíz un colapso sanitario que afectaba directamente a miles de familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que la modernización del drenaje sanitario en la colonia Villas de Foresta alcanza ya un 45 por ciento de progreso, respondiendo a una problemática urgente que mantenía a vecinas y vecinos expuestos a brotes constantes de aguas negras debido al colapso profundo de la red; este avance confirma el compromiso de un gobierno que trabaja de cerca con la población y que atiende de manera directa los servicios básicos más esenciales.

La intervención abarca ocho calles de la colonia, además de la avenida Lagos de Moreno, desde Circuito Potosí hasta diversos puntos del sector, donde se reemplazan tuberías dañadas para eliminar riesgos sanitarios frente a las viviendas, contemplando la reposición de más de mil 670 metros lineales de tubería, la construcción de pozos de visita, excavaciones, rellenos y la reconstrucción de concreto hidráulico, todo ello respaldado por una inversión superior a los dos millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Municipal.

El Alcalde destacó que la obra es prioritaria, pues las familias habían enfrentado durante años las consecuencias de una infraestructura deteriorada y abandonada por el organismo INTERAPAS, que ha mantenido la postura de no destinar recursos a Soledad. Ante ello, la Administración Municipal decidió impulsar alternativas que evitarán que estas colonias continuen en el olvido, reforzando la atención cercana a cada sector afectado.

Con este avance, el Ayuntamiento reafirma su misión de fortalecer los servicios públicos y construir un municipio con infraestructura digna; el Gobierno Municipal mantiene la ruta de trabajo que privilegia la cercanía con las familias y la solución directa de sus necesidades, demostrando que Soledad sigue avanzando con paso firme para elevar la calidad de vida de su gente.