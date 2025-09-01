REGRESO A CLASES CON SALDO BLANCO Y EN ORDEN: AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD

– Los dispositivos de vigilancia y la coordinación con padres de familia permitió garantizar cero incidencias en la protección de escuelas, y ofrecer un retorno estudiantil con tranquilidad.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reportó saldo blanco en las labores de vigilancia y protección en todos los planteles educativos del municipio, durante el período vacacional de verano, derivado del trabajo coordinado entre la Guardia Civil Municipal (GCM) y la Dirección de Educación y Acción Cívica; estas acciones permitieron un retorno seguro y ordenado al ciclo escolar 2025-2026, brindando confianza a las familias soledenses.

Durante las semanas previas al inicio del nuevo ciclo, ambas dependencias realizaron recorridos constantes en las instituciones educativas, encontrando a directivos y personal docente dando mantenimiento a las escuelas, quienes fueron testigos de la presencia y apoyo de la autoridad municipal, la vigilancia permanente evitó cualquier incidencia o daño en la infraestructura escolar.

Fueron alrededor de 48 mil estudiantes que regresaron a una nueva etapa estudiantil, con escuelas en condiciones óptimas y listas para iniciar clases.

El Gobierno Municipal subrayó que, a diferencia de años anteriores en los que se presentaron incidentes menores, en esta ocasión se reforzó la seguridad con mayor cobertura de patrullajes, lo que permitió mantener protegidos los espacios educativos; la Guardia Civil Municipal reafirmó su compromiso de cercanía con la ciudadanía, velando por el bienestar de la comunidad estudiantil.

Con este resultado, el Ayuntamiento refrenda la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de escuchar y atender a la población, trabajando de la mano con maestras, maestros, madres y padres de familia para asegurar que niñas, niños y jóvenes de Soledad disfruten de un entorno seguro y propicio para el aprendizaje.