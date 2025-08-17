REFUGIO ANIMAL EN SOLEDAD, UN RESPIRO PARA ASOCIACIONES Y FAMILIAS QUE DEMANDAN TRATO DIGNO A MASCOTAS

– Asociaciones civiles reconocen que el Hospital y Refugio “Huellitas” es un espacio único que alivia la sobrepoblación, fomenta adopciones responsables y brinda atención digna a los animales.

El Hospital y Refugio para Mascotas “Huellitas”, inaugurado recientemente en Soledad de Graciano Sánchez, por el Alcalde , Juan Manuel Navarro y el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, comienza a reflejar su verdadero impacto en la vida de rescatistas, familias y en general de la población que se preocupa por el bienestar de los animales; asociaciones civiles destacan que este espacio representa un cambio sin precedentes, al ofrecer condiciones adecuadas para la atención, esterilización y adopción responsable.

Susana Chacón González, representante de la asociación «Tropa al Rescate Animal», afirmó que contar con un espacio de este tipo es una respuesta largamente esperada: “Este lugar nos ofrece todas las posibilidades para resguardar, esterilizar y dar en adopción a los animalitos con un protocolo responsable, es un apoyo invaluable que equilibra la dura realidad de la sobrepoblación con una solución digna”.

Por su parte, Gerald Zavala Rico, de la asociación «Amigos de Corazón México», destacó la esperanza que este centro genera para quienes luchan día a día por rescatar animales en situación vulnerable: “Esto es una ilusión hecha realidad, ahora tenemos la seguridad de que más perros y gatos recibirán atención médica y la oportunidad de ser adoptados, para las asociaciones significa menos carga y más posibilidades de ayudar a quienes lo necesitan”.

Con el respaldo de este espacio, el Gobierno Municipal de Soledad refrenda su visión de un municipio verde y humano, cercano a la población y comprometido con los sectores más sensibles, como lo son los animales en situación de calle, y el centro se convierte así en un símbolo de avance social que dignifica tanto a las familias que adoptan como a las organizaciones que, con esfuerzo y corazón, trabajan por un mejor entorno.