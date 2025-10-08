REFORZANDO LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS, MANTIENE SOLEDAD MATRIMONIOS TOTALMENTE GRATUITOS

* El servicio gratuito y accesible en todas las oficialías reafirma el compromiso del Gobierno Municipal con la cercanía y el bienestar de las familias.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, reafirma su compromiso con la equidad y la inclusión al respaldar la celebración de matrimonios igualitarios gratuitos en las ocho oficialías del Registro Civil del municipio, esta política, además de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, busca acercar los servicios municipales a todas las familias, promoviendo una sociedad más justa y respetuosa, tal como lo ha instruido el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Rosa Artemisa Mora García, Oficial Segundo del Registro Civil, destacó que antes de esta apertura, las parejas debían solicitar un amparo, un procedimiento que generaba desánimo y temor a la discriminación. “Hoy, cualquier pareja igualitaria puede acudir a nuestras oficialías y gozar de su derecho humano a la unión civil sin necesidad de intermediarios ni costos adicionales, este servicio gratuito promueve la igualdad y la inclusión social de manera tangible”, señaló.

El impacto de esta medida se refleja en un aumento notable de parejas que deciden formalizar su relación, contribuyendo a cambiar la percepción social y fortaleciendo los lazos comunitarios; además, las oficialías del municipio han reforzado la atención cercana y personalizada, asegurando que cada pareja reciba información clara, orientación y acompañamiento durante el proceso.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez demuestra que está cerca de la población, escuchando y atendiendo sus necesidades, y consolidando un municipio donde todos los ciudadanos, sin distinción, pueden ejercer plenamente sus derechos, celebrando la diversidad y construyendo un tejido social más inclusivo y solidario.