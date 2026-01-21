“RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ENRIQUE ESTRADA SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, ES UN SUEÑO HECHO REALIDAD”: DOCENTES

– Maestras y maestros de la institución destacaron el apoyo intergubernamental nunca antes visto que hoy se materializan con hechos, dejando atrás años de improvisaciones para protegerse de las inclemencias del clima

Las instalaciones de escuela primaria «Graciano Sánchez» y la preparatoria «Florencio Salazar Martínez» que antes se encontraban abandonadas y en condiciones deplorables quedaron atrás, ahora lucen completamente reconstruidas, contando con espacios dignos, seguros y funcionales para las y los estudiantes de la comunidad rural de Enrique Estrada y zonas aledañas, docentes, madres y padres de familia reconocieron y agradecieron el trabajo y el compromiso del alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, y del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona quienes impulsan una educación digna y de calidad.

Nelly Guadalupe Rosales, directora de la primaria, comentó que la entrega de estos espacios educativos demuestran que fueron escuchados y se fortalecerá aún más la educación: “Muchísimas gracias, Esto va permitir que los alumnos reciban una educación de calidad, seguros, tranquilos y es un enorme gusto que nos hayan atendido, en gobiernos anteriores no nos habían escuchado, fue ahora que nuestra voz fue escuchada. Los maestros nos comprometemos para que los alumnos sean ciudadanos de bien para Soledad de Graciano Sánchez”

Nubia Lugo, maestra de la materia de inglés, quien lleva nueve años dando clases en la escuela de Enrique Estrada, expresó que estas obras representan un sueño hecho realidad después de haber enfrentado junto a sus alumnos adversidades e inclemencias: “No hay palabras para decir el sueño que se ha cumplido el dia de hoy, es un gran dia para la comunidad, esta escuelita estaba abandonada, era muy triste cuando veíamos que nos caía la lluvia, teníamos que poner tinas para no mojarnos y definitivamente veía los techos de la escuela y pensaba que solamente un milagro puede construir una nueva escuela, solamente un milagro nos puede cambiar esto. Al dia de hoy despierto y este milagro se ha hecho realidad. Gracias alcalde y Gobernador” enfatizo.

Por otro lado, la Johana Rodríguez también maestra del plantel educativo, destacó que las aulas nuevas son un apoyo importante para los estudiantes y además atraerá a más alumnos de otras comunidades vecinas:“Es un gran cambio para la comunidad, ya que la verdad si se necesitaba. Estamos muy agradecidos. También como hay más comunidades cerca se vienen para acá, es una escuela nueva, y eso también hace crecer la población estudiantil, es muy bueno”.

La obra comprendió la construcción de seis nuevas aulas didácticas, que incluyeron la reconstrucción e instalación de nueva iluminación, así como la dotación de mobiliario y obras complementarias, con estas acciones, se refrenda el compromiso del Gobierno Municipal con el impulso de una educación digna, a través de espacios modernos y seguros, en sinergia con el Gobierno Estatal, para que las niñas, niños y jóvenes de Soledad de Graciano Sánchez se preparen y se formen hacia un futuro con oportunidades.