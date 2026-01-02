PUENTE VEHICULAR EN SOLEDAD: OBRA ESTATAL QUE MEJORARÁ LA MOVILIDAD EN 2026: NAVARRO MUÑIZ

– El Alcalde soledense reconoce en el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, la visión de transformación para mejorar la vida diaria de las familias en la zona metropolitana.

– Actualmente, el mega proyecto registra un progreso de más del 50%.

Por representar a una visión de movilidad ordenada y desarrollo urbano que responde a las necesidades reales de la población, el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro reconoce el impulso a la construcción de nueva infraestructura urbana y de movilidad del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, como es el puente superior vehicular en el Circuito Potosí, un mega proyecto que promoverá el orden vial y la seguridad de miles de automovilistas y peatones.

Con un progreso de más del 50 por ciento, esta infraestructura de gran relevancia, permitirá transformar la circulación vial en uno de los puntos con mayor afluencia vehicular de la demarcación, beneficiando de manera directa a las familias soledenses, trabajadores, estudiantes y sectores productivos que diariamente transitan por la zona, atendiendo una demanda histórica y fortaleciendo la conectividad metropolitana, en un ruta de planeación y cercanía social.

De acuerdo con el proceso constructivo establecido, la obra ha sido integrada por las trabes, que constituyen la estructura principal, y el proyecto contempla, en fases posteriores, el colado de losas, la integración de rampas de acceso, así como trabajos complementarios de señalización, iluminación y adecuación vial, que permitirán consolidar una infraestructura segura, funcional y moderna.

Durante el desarrollo de los trabajos, el Ayuntamiento mantiene una coordinación permanente con las áreas operativas municipales como la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de la Guardia Civil Municipal para implementar acciones de apoyo vial y atención ciudadana, escuchando y atendiendo las inquietudes de la población, especialmente de las familias y sectores que habitan o transitan por esta zona, refrendando un gobierno cercano que trabaja con responsabilidad para mejorar la calidad de vida en Soledad de Graciano Sánchez.