PRÓXIMO 19 DE OCTUBRE CARRERA ATLÉTICA UNIVERSITARIA EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

– La Carrera Atlética 2025 de la Universidad Tecnológica de SLP se realizará en la tradicional ruta de la Carrera Atlética de la Enchilada, y fomentará la convivencia familiar y la actividad física

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, respaldará la realización de la Carrera Atlética conmemorativa por el 28 aniversario de la Universidad Tecnológica, la cual se llevará a cabo el próximo 19 de octubre a partir de las 8:00 de la mañana en el Plaza principal del municipio, este evento contará con un recorrido avalado de 3 y 10 kilómetros, siguiendo la tradicional ruta de la Carrera de la Enchilada, lo que da certeza y profesionalismo a la competencia.

La Coordinación de Deportes Municipal destacó que, atendiendo la encomienda del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, se busca acercar el deporte a todas las familias soledenses y abrir espacios de sana convivencia, en esta edición podrán participar alumnas, alumnos, docentes, administrativos y ciudadanía en general, además de que se organizarán dinámicas especiales para que las niñas y los niños disfruten de esta fiesta deportiva.

El costo de inscripción será de 350 pesos e incluirá un kit con playera, morral, medalla, número y chip, garantizando un cronometraje individual y fotografías oficiales del recorrido; la entrega de kits se realizará el 18 de octubre en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Las y los interesados en participar en la carrera también pueden adquirir su inscripción en la Dirección de Deportes en Soledad de Graciano Sánchez, ubicada en Calle Negrete No. 106, planta alta. El horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas para mayor comodidad y facilitar la participación de toda la comunidad.

Con premios en efectivo para las diferentes categorías, esta competencia deportiva fortalece el espíritu universitario, y refleja el compromiso del Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez de impulsar actividades que fomenten la salud, la unión y el orgullo comunitario, y refrenda su compromiso de estar cerca de las familias y sectores juveniles.