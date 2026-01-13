PROTECCIÓN CIVIL DESPLIEGA MONITOREO Y PROGRAMA DE APOYO ANTE BAJAS TEMPERATURAS

– El frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal mantiene temperaturas de hasta 2 grados en el municipio, por lo que se intensifica la atención a personas en situación vulnerable y el llamado a cuidar a niñas, niños y adultos mayores.

Ante el marcado descenso de temperaturas que ya se registra en Soledad de Graciano Sánchez, el Sistema Municipal de Protección Civil mantiene activo y reforzado el operativo invernal, con el compromiso de cuidar a las familias soledenses y a quienes más lo necesitan, priorizando la atención directa a personas en situación vulnerable. El frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada provocaron este lunes temperaturas máximas de 17 grados y mínimas de 2 grados; para este martes se prevé una mínima de 4 y máxima de 20 con cielo nublado, condiciones que continuarán hasta el viernes con mínimas de 6 y máximas de 15 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Como parte de la política de atención cercana impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el sistema de Protección Civil Municipal intensificó los recorridos en colonias y zonas de la periferia, así como bajo puentes y áreas de riesgo, para ubicar y atender a personas en situación de calle, adultos mayores y familias que requieren apoyo; estas acciones se desarrollan de manera coordinada con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), priorizando la prevención y la atención oportuna para que nadie enfrente las bajas temperaturas sin resguardo.

Al respecto, Martín Bravo Galicia, director de Protección Civil Municipal, señaló: “Seguimos con el operativo porque el Alcalde nos ha puntualizado mucho el cuidado de las personas en situación de calle; no bajaremos la guardia, los pronósticos de frío continúan y todavía nos resta más de un mes de temporada invernal, hemos llevado cobertores y colchonetas a colonias como Jardines de San Pedro, atendemos reportes, estabilizamos a personas que lo requieren y, con apoyo del DIF, las trasladamos a refugios o a sus domicilios de manera segura”. Añadió que también se ha respondido a incidencias derivadas del viento, como la caída de árboles, y a casos de adultos mayores extraviados, priorizando siempre su integridad.

Finalmente, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reiteró a la población las recomendaciones preventivas: abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar especialmente a niñas, niños y adultos mayores, mantener ventilados los hogares y no utilizar fogatas o calentones improvisados por el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono; ante cualquier reporte de personas en situación vulnerable o emergencias, se invita a la ciudadanía a comunicarse con Protección Civil al teléfono 444 831 12 60 que se encuentra activo diariamente para cuidar a las familias soledenses.