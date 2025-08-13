PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD VERIFICA CUMPLIMIENTO DE NORMAS PREVENTIVAS EN PLAZA “LAS HUASTECAS”

– Se realizó una inspección en el nuevo centro comercial “Las Huastecas” para asegurar que las descargas pluviales y espacios cumplan con normas que protegen a las viviendas cercanas.

A fin de mantener una cercanía constante con la población y garantizar la protección física y patrimonial de las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, realizó una inspección detallada en el nuevo centro comercial “Las Huastecas” para verificar el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad, que beneficien a las y los habitantes de alrededores.

El titular del área, Martín Bravo Galicia, detalló que durante la visita se midieron las descargas y bocas de tormenta en este espacio, asegurando que cumplan con los estándares requeridos, además se constató que el pasillo entre las bardas perimetrales traseras de las casas y el complejo perimetral tenga un espacio aproximado de tres metros, pavimentado y que permanezca como un área privada sin acceso para peatones ni vehículos, cumpliendo con las disposiciones de seguridad y evitando cualquier riesgo para las familias que viven en esa zona.

Asimismo, se hicieron recomendaciones para ampliar el diámetro de los tubos de drenaje de las bocas de tormenta, mismas que la tienda se comprometió a atender; esta acción responde a la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha señalado la importancia de supervisar que cada proyecto que beneficia a Soledad cumpla con la normativa de Protección Civil.

Así, el Gobierno Municipal reitera su compromiso de escuchar y atender a todos los sectores, velando por el bienestar de las y los habitantes y promoviendo desarrollos seguros y ordenados, atrayendo más espacios de convivencia y progreso cercanos a las familias de Soledad de Graciano Sánchez.