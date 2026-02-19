PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD REFUERZA REVISIONES EN GUARDERÍAS Y PLANTELES ESCOLARES

– Verifican cumplimiento de protocolos; aplican clausura parcial a escuela particular por no regularizar programa interno de Protección Civil.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, mantiene operativos permanentes de revisión en guarderías y planteles escolares para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, priorizando la integridad de niñas, niños y sus familias, por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, bajo la línea de un gobierno cercano que escucha y atiende.

El titular del área, Martín Bravo Galicia informó que recientemente se aplicó una clausura parcial a una primaria y secundaria particular ubicada en la zona oriente del municipio, debido a que no presentó su programa interno de Protección Civil durante el año pasado y hasta el momento no ha regularizado la situación; el plantel atiende a 38 alumnos en un turno y más de 20 en otro.

“Vamos bien en las revisiones de guarderías; la instrucción es clara, son las primeras que deben cumplir con todos los protocolos por la aglomeración de niñas y niños, así como de madres, padres y personal docente en los horarios de entrada y salida, donde deben existir medidas claras de prevención”, puntualizó.

Detalló que la medida aplicada no es definitiva, ya que se otorgó un plazo de 72 horas para presentar la documentación correspondiente; de no hacerlo, se procederá a la clausura total y a la sanción económica conforme a la normativa vigente, con la finalidad de prevenir riesgos y asegurar espacios adecuados para el desarrollo de la niñez soledense.