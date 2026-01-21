PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD RECORRE CALLES PARA DAR PROTECCIÓN ANTE EL FRÍO

– Durante recorridos preventivos, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez entregó cobijas y colchonetas a personas en situación de calle y vulnerabilidad, además de brindar atención médica oportuna, para proteger la vida y la salud de quienes más lo necesitan.

En un esfuerzo por mitigar los efectos de las bajas temperaturas, el Sistema Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez reforzó sus recorridos del Operativo Invernal, la noche de este martes, con la entrega de 50 cobijas y 20 colchonetas, además de brindar tres atenciones directas por parte de paramédicos, a personas en situación de calle y sectores vulnerables, atendiendo la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de brindar apoyo a quienes más lo necesitan.

El dispositivo contó con cuadrillas de personal operativo y de atención médica, iniciando en zonas de la Cabecera Municipal y prosiguiendo en avenidas principales como el bulevar Valle de los Fantasmas, el Circuito Potosí, y avenidas como San Pedro, Valentín Amador, Libertad y de Los Pinos.

Estas acciones buscan salvaguardar la integridad física y la salud de la población expuesta al frío, promoviendo una atención cercana y humana; durante los operativos, los equipos de Protección Civil recorren calles y avenidas de la zona urbana para identificar a quienes requieren asistencia inmediata y brindar apoyo oportuno.

En uno de estos recorridos, sobre la avenida San Pedro, el Equipo de Rescate y Atención Médica localizó a un hombre en situación de calle; tras una valoración médica, se constató que estaba consciente, cooperador y sin lesiones que representaran riesgo para su vida, como parte del apoyo inmediato, se le brindaron recomendaciones de cuidado y se le entregaron cobijas para mitigar el frío, sin requerir traslado hospitalario ni a un albergue.

Este operativo refrenda el compromiso del Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez por estar cerca de las familias y de quienes más lo necesitan, escuchando, atendiendo y respondiendo con acciones concretas a través del Sistema Municipal de Protección Civil y las áreas operativas, especialmente en temporada invernal.