PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD MANTIENE “OPERATIVO INVERNAL”; PRONÓSTICO DE MÁS DESCENSOS DE TEMPERATURA

– El municipio cuenta con albergues para familias, espacios para canalizar personas con problemas de adicciones y un refugio para la atención de adultos mayores.

– Continúa la entrega de cobijas y colchonetas a personas en situación vulnerable.

Para proteger la integridad física y la salud de la población, especialmente de personas en situación de calle, y por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Sistema Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez mantiene activos sus recorridos del Operativo Invernal durante este fin de semana, ante el pronóstico de nuevos descensos de temperatura.

El titular de la dependencia, Martín Bravo Galicia, informó que no se ha bajado la guardia y se continúan realizando acciones propias de la temporada como la entrega de cobijas y colchonetas a personas en situación vulnerable, además de la atención que se ofrece con paramédicos a personas en situación de calle. Detalló que estas labores se han realizado principalmente en vialidades como el bulevar Valle de los Fantasmas, Circuito Potosí y avenidas San Pedro, Valentín Amador, Libertad y Los Pinos, siendo diciembre de 2025, el mes con mayor actividad.

No obstante, el trabajo de recorridos nocturnos continúa su operatividad todo este mes de enero, principalmente durante días en los que se han registrado bajas temperaturas, entre ellos este fin de semana en el que se prevé un nuevo descenso de 1 a -2 °C bajo cero, por lo que se prevé reforzar el turno nocturno para salir con paramédicos para para brindar atención inmediata a quien lo requiera.

Asimismo, destacó que los albergues operados por el DIF Municipal continúan en perfecto funcionamiento, entre ellos se cuenta con un albergue mixto que cuenta con capacidad para 46 personas y brinda atención a familias, adicional a éste, existen dos sitios especializados, con los que hay coordinación, para canalizar a personas con problemas de adicciones y uno más, para adultos mayores el cual se le conoce como “Aldea de los Abuelos”, donde se ofrece atención médica, alimentación y un espacio seguro para pernoctar.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía, atender a quienes más lo necesitan y responder con acciones concretas a través del Sistema Municipal de Protección Civil y las áreas operativas, especialmente durante la temporada invernal.