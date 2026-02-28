14.5 C
SOLEDAD

PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD LLAMA A LA POBLACIÓN A NO REALIZAR QUEMA DE RESIDUOS Y EVITAR RIESGOS

sábado, febrero 28, 2026

* Con 30 incendios atendidos en febrero y puntos reincidentes detectados, el Gobierno Municipal fortalece vigilancia, coordinación con Bomberos y acciones preventivas para salvaguardar a las familias.

Con una estrategia preventiva reforzada y capacidad operativa permanente, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, mantiene vigilancia constante y actuación eficiente ante el incremento de incendios registrados durante febrero, donde se reporta un aumento cercano al 50 por ciento en comparación con enero, con un promedio superior a un incidente diario; la mayoría de estos casos se originan por la quema de residuos por parte de particulares en baldíos, con riesgos de salirse control. Por ello, y en instrucción del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, se pide redoblar la cultura de la prevención, coordinación y aplicación de sanciones para proteger a la población.

En lo que va del mes, la dependencia municipal ha atendido aproximadamente 30 incendios, además de cuatro siniestros en casa habitación que, afortunadamente, no dejaron personas lesionadas, sino únicamente daños materiales; derivado de ello, se mantiene estrecha coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos, asimismo, se reforzó la supervisión en puntos detectados como reincidentes, donde la acumulación y quema intencional de residuos ha provocado múltiples intervenciones.

El director del Sistema Municipal de Protección Civil, Martín Bravo Galicia informó que existen casos específicos como en Punta Diamante, sobre el bulevar Valle de los fantasmas, donde un mismo predio se ha incendiado en cinco ocasiones, y en la zona que divide El Zapote y Rancho Nuevo, con tres eventos similares por lo que se dio parte a la Dirección de Ecología Municipal para que se apliquen sanciones conforme a la normativa ambiental. “Estamos atendiendo todos los reportes, pero muchos de estos incendios son completamente prevenibles; comienzan con quemas de basura que se salen de control, necesitamos que la ciudadanía nos apoye evitando estas prácticas y denunciando a quienes las realizan, porque ponen en riesgo a toda la ciudadanía”, puntualizó.

Indicó que toda la dependencia se mantiene en alerta permanente, con personal capacitado y en proceso de certificación, especialmente ante el próximo inicio formal de la temporada de incendios que coincidirá con la Feria Nacional de la Enchilada, evento de alta afluencia que exige máxima preparación. La Administración Municipal reitera el llamado a evitar la quema de basura, utilizar los servicios de recolección y no intentar sofocar incendios sin el equipo adecuado, privilegiando siempre la prevención y la seguridad de las familias soledenses.

