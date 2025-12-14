PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD INFORMA SALDO FAVORABLE EN USO DE PIROTECNIA POR EL 12 DE DICIEMBRE

– Durante los días 11 y 12, se desplegaron células operativas para evitar la venta de material explosivo, así como vigilar la quema segura de estructuras pirotécnicas en iglesias.

Con el fin de contribuir a que la ciudadanía esté protegida y haya una salvaguarda de su integridad por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el Sistema Municipal de Protección Civil llevó a cabo recorridos en diversas colonias y comunidades, para vigilar la quema regulada y segura de pirotecnia en festividades religiosas, así como para supervisar la no venta de material de este tipo; derivado de ello, la dependencia municipal reportó un saldo blanco al respecto.

Martín Bravo Galicia, titular del área, explicó que durante los días 11 y 12 de diciembre, se desplegaron dos células de personal a su cargo para visitar colonias como Villas del Morro, Praderas del Maurel, San Antonio, cabecera municipal, y comunidades como Enrique Estrada, Fracción Rivera y Palma de la Cruz, para verificar el cumplimiento de medidas preventivas en la quema de material pirotécnico, en los festejos a la Virgen de Guadalupe.

Detalló que esta práctica fue controlada bajo las recomendaciones y las medidas preventivas correspondientes, como el permiso por parte de autoridades federales, como SEDENA; que la persona encargada de la quema esté debidamente capacitada; la existencia y uso de extintores y estructura adecuada, así como la indicación de distancias y acordonamiento de la zona de quema.

Bravo Galicia añadió que en cuanto a la venta de pirotecnia -acción prohibida en el municipio-, no se detectó la violación al reglamento municipal, por lo que reconoció a la ciudadanía por el buen comportamiento mostrado, el acatamiento a las disposiciones vigentes y la conciencia mayor fortalecida, sobre los riesgos que implica el uso de materiales explosivos en menores de edad, principalmente.

Dijo que el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, instruyó un trabajo cercano, permanente e integral de vigilancia y auxilio durante la actual temporada decembrina, por lo que pidió reportar cualquier situación que afecte el bien común, al teléfono: 444 831 12 60.