PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD INFORMA SALDO FAVORABLE EN DÍAS DE USO DE PIROTECNIA

– No se registraron situaciones de riesgo relacionados al uso de pirotecnia; la cultura de la prevención se fortalece y se práctica.

– Se logró un decomiso total de 120 kilogramos de material pirotécnico durante el Operativo coordinado.

Como resultado del dispositivo coordinado para supervisar que en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, no se venda, almacene ni distribuya material pirotécnico, el Sistema Municipal de Protección Civil informó que en el periodo en que se tuvo activo este esfuerzo, se lograron decomisar alrededor de 115 kilogramos de producto elaborado en diversos puntos del municipio; todo en estricto apego a la normatividad municipal y en colaboración con la Guardia Civil y la Dirección de Comercio.

Martín Bravo Galicia, titular del área municipal, informó en acato a la instrucción del Alcalde, Juan Manuel Navarro, de garantizar toda la capacidad en primeros auxilios, en el periodo decembrino, no se tuvo incidencias relacionadas al uso de pirotecnia en personas, lo que cual refleja una cultura de prevención, seguridad y responsabilidad en las familias, procurando la protección de la integridad de infantes y adolescentes: «estuvimos muy atentos a través de las líneas de emergencia, para atender cualquier situación que se presentara; por fortuna, todo trascendió en calma y saldo blanco».

El funcionario detalló que el material asegurado derivó en la instalación de puestos de venta en territorio soledense, además de la venta ambulante en espacios públicos, así como en mercados sobre ruedas. Algunas de las zonas intervenidas fueron la avenida Acceso Norte y Circuito Oriente, cabecera municipal, Pavón, Fidel Velázquez y comunidades rurales.

Añadió que al momento de aplicar las labores de decomiso, se insistió a las y los comerciantes, la prohibición que se encuentra vigente en el municipio, para otorgar permisos de venta y almacenamiento de material pirotécnico. Todo el producto retirado de la venta y decomisado, será entregado a las autoridades correspondiente para su destrucción o determinación.

Con estos resultados, se reafirman los esfuerzos municipales para garantizar la integridad de las familias, el orden social y el respeto a la legalidad por parte de todos los sectores, siempre estando cerca de las necesidades y la mejora de los servicios a la población.