PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ARRANCARON OFICIALMENTE OPERATIVO COHETÓN

En días previos, se obtuvo el aseguramiento de 2 kilos de polvora y 20 kilos de producto, en tianguis de la cabecera municipal y en la colonia Puertas del Sol.

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.- Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez, arrancó el Operativo Cohetón, en conjunto con la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), en donde se realizaron recorridos durante el 24 y 25 de diciembre, para vigilar que no se venda pirotécnia, ya que en el municipio está actividad está completamente prohibida, y aunque este sábado comenzó de forma oficial, durante la semana se han asegurado 2 kilos de pólvora y 20 kilos de cohetes.

Al respecto, el titular de la dependencia municipal, Martín Bravo Galicia, detalló que durante la semana se detectó venta de pirotecnia que en su mayoría fue ubicada en la cabecera municipal y la colonia Puertas del Sol, en tianguis, y que en total significó un aseguramiento de 2 kilogramos de pólvora, y 20 kilogramos de producto, que incluyen distintos cohetes.

“Es pirotecnia pequeña, chisperos y brujitas, pero no deja de ser un riesgo, aquí no está contemplada la venta ni existen permisos, estamos recibiendo reportes de lugares, cuando son negocios establecidos si podemos cerrar, cuando son casas no es posible entrar, pero si aseguramos el producto”, explicó Martín Bravo.

El funcionario municipal, dijo que el operativo se llevó a cabo durante el 24 y 25 de diciembre, pero se mantendrá durante la semana, mientras que el 30 y 31 de diciembre y parte del 1 de e enero, se reforzará, ya que en año nuevo incrementa la venta y detonación de cohetes, además de pondrá especial atención en cohetes prohibidos que no pueden venderse pese a que se cuente con permiso en lugares que si este permitido, como lo son mendigos, garra de tigre, cara de diablo, palomas de cartón grandes, artículos que son de alto riesgo.

Finalmente, el titular de Protección Civil en Soledad dijo que las multas que conlleva vender pirotecnia o cohetes, dependen de la cantidad de producto y de la peligrosidad del mismo, pero estás sanciones pueden ir de las 10 a las 500 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), que son aproximadamente 45 mil pesos, mientras que los responsables serán consignados a las autoridades correspondientes.

