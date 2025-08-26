PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD EN ALERTA PERMANENTE Y CON RESULTADOS POR FUERTES LLUVIAS

– Durante este fin de semana pasado, se atendieron alrededor de 25 reportes, entre caídas de árboles, rescate de personas, desazolves y auxilios ciudadanos.

Ante la inclemencia de las fuertes lluvias que se registran y que se pronostican hasta el próximo viernes, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez se encuentra activo y en un firme monitoreo, para brindar apoyo cercano y efectivo a la población que pueda estar vulnerable, a través de diferentes áreas de auxilio, seguridad y protección ciudadana.

Como resultado del programa de apoyo inmediato por la temporada pluvial, el Sistema Municipal de Protección Civil atendió alrededor de 25 reportes relacionados por lluvias, durante este fin de semana, destacando el rescate de un par de jóvenes cuyo vehículo quedó varado en la lateral de la carretera a Matehuala, casi con avenida México.

Martín Bravo Galicia, titular de esta dependencia municipal, detalló que la integridad de ambas personas quedó resguardada y se colaboró en la recuperación del vehículo, luego de un monitoreo permanente y uso de una grúa: «se actuó de manera rápida y oportuna, tal y como lo ha pedido el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, para garantizar la protección y salvaguarda de todas las personas».

Asimismo, puntualizó que se brindó auxilio a decenas de personas en el ingreso y salida de la colonia Privadas de la Hacienda, en colaboración con personas y unidades patrulla de Seguridad Vial y Movilidad, mediante traslados seguros; con ello, las familias pudieron continuar sus actividades ordinarias sin exponerse al riesgo. Aquí mismo, se realizaron labores de desazolve y drenado con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (SEDUVOP).

Por otro lado, se acudió a llamados de la ciudadanía por líneas de drenaje colapsadas y destaponamiento de alcantarillas, favoreciendo la baja del nivel de agua residual, en colonias como Hacienda San Miguel, 21 de Marzo, La Virgen; al igual, que en San Lorenzo, donde además se brindaron trabajos con motobombas para la extracción de agua en zona vulnerable, añadió.

Indicó que también se acudió dos zonas del municipio, tras darse a conocer la caída de árboles, resultando únicamente en daños materiales menores y obstrucción de una vialidad en Fracción Rivera, de manera momentánea. Bravo Galicia agregó que personal de Protección Civil atendió el desprendimiento de un camino de tierra aledaña al bulevar Río Santiago, zona que fue señalada con restricciones preventivas, siendo canalizado el reporte para recibir atención por parte de SEDUVOP.

El funcionario informó que se han establecido guardias permanentes las 24 horas y todos los días de la semana, para brindar apoyo necesario e inmediato a las familias soledenses que lo requieran, e instó a reportar toda situación de riesgo al teléfono: 444 831-12-60.