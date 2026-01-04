PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD BRINDÓ APOYO A PERSONAS INDEFENSAS ANTE CLIMA FRÍO

– Con distintas acciones preventivas se apoyó a familias y personas vulnerables o en situación de calle por bajas temperaturas.

Como parte de las acciones de atención por temporada invernal que brinda el Sistema Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez, su titular Martín Bravo Galicia, informó que durante los recorridos nocturnos de detección y apoyo a personas vulnerables, no se registró una alta presencia de quienes pernoctaran en la vía pública, sin embargo, hasta el cierre de año se donaron 70 cobijas a ciudadanos y familias soledenses.

Asimismo, detalló que los días 29, 30 y 31 de diciembre de 2025, la dependencia a su cargo brindó atención a seis personas que deambulaban en la zona urbana de Soledad, a quienes se les ofreció ser trasladadas a un albergue, sin embargo, no aceptaron el apoyo, pero si recibieron una cobija para mitigar el frío de esa noche.

Además de estas acciones, el titular de la dependencia municipal, comentó que se realizó una intervención preventiva debajo del puente ubicado en la intersección del bulevar Valle de Los Fantasmas y avenida de Los Pinos, donde tres personas en situación de calle pernoctaban. Privilegiando el diálogo, las personas accedieron a desocupar el lugar, ya que había acumulación insalubre de objetos y basura; también se les ofreció servicio de albergue y cobertores para soportar el clima frío.

Finalmente, y como parte de las acciones de Protección Civil en los últimos días de cierre de año, se llevó a cabo la entrega de cobijas a familias de la comunidad de Cándido Navarro, como muestra de apoyo a quienes se encontraban en condiciones adversas en esta temporada.

Bravo Galicia recordó que estas acciones y los donativos de cobijas y colchonetas se dieron en atención a la encomienda e instrucciones del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener operativos permanentes de vigilancia y atención, priorizando la cercanía con la gente para reducir los riesgos de salud ocasionados por el descenso de temperaturas en la demarcación.