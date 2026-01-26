PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD ACTIVA ATENCIÓN PERMANENTE ANTE FUERTES VIENTOS

– Durante este fin de semana, se reporta saldo controlado luego de atender incendios de pastizal, caída de árboles y riesgos eléctricos, reforzando la vigilancia preventiva para proteger a las familias.

El Sistema Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez reportó saldo controlado tras el registro de fuertes vientos y descenso de temperatura durante este fin de semana, con la atención oportuna de al menos cinco incendios de pastizal, la caída de tres árboles y recorridos preventivos en colonias y avenidas con mayor riesgo; las acciones inmediatas permitieron evitar afectaciones a las familias y mantener la seguridad en vialidades y servicios básicos, con presencia permanente de las brigadas municipales cerca de la población.

Estas labores se realizaron por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien instruyó mantener vigilancia activa, coordinación interinstitucional y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad climática, priorizando el cuidado de sectores vulnerables y la atención directa a reportes ciudadanos.

El director de Protección Civil, Martín Bravo Galicia informó que los incendios atendidos se concentraron en zonas como límites con Jassos, Rivas Guillén, Circuito Potosí Norte y La Constancia, además del apoyo brindado al Cuerpo de Bomberos y al Estado en áreas colindantes. “Febrero es el mes con mayor incremento por los vientos; una chispa basta para salirse de control, por eso insistimos en evitar la quema de basura y reportar de inmediato”, subrayó, al destacar que todos los siniestros fueron controlados sin personas lesionadas.A

Respecto a los vientos, se atendió la caída de un árbol de gran tamaño en calle Melchor Ocampo rumbo a Fracción Rivera, que afectó cables de alta tensión; el retiro se realizó en coordinación con el área municipal de Parques y Jardines y CFE, restableciendo la energía y liberando la vía.

El Sistema Municipal de Protección Civil mantiene monitoreo en colonias con arbolado antiguo como Pavón, San Felipe, Avenida de los Pinos y Rivas Guillén, además de la revisión de espectaculares, y refuerza el llamado a la ciudadanía a reportar emergencias, reiterando que el Gobierno Municipal escucha y atiende de cerca a las familias soledenses ante el pronóstico de más viento y frío en los próximos días.