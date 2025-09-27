PROGRAMAS SOCIALES EN SOLEDAD SE RENOVARON Y AMPLIARON PARA LAS FAMILIAS

• El Alcalde, Juan Manuel Navarro consolidó apoyos en educación, empleo, alimentación y atención a adultos mayores, reafirmando el compromiso de transformar la vida de las familias soledenses.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó que a un año de iniciar su administración, los programas sociales, que han sido la base política del municipio desde administraciones pasadas, ahora se transformaron y fortalecieron con el objetivo de consolidar la igualdad social y garantizar el bienestar de las familias. Señaló que las acciones emprendidas responden al compromiso de un gobierno cercano que escucha y atiende, con la firme meta de transformar la calidad de vida de todos los sectores de la población.

Uno de los principales logros es la implementación del programa “Estímulos a la Educación”, mediante becas económicas de mil 500 pesos dirigidas a niñas, niños y adolescentes con promedio superior a 8.5, lo que se ha convertido en un incentivo para que continúen sus estudios y a la vez un respaldo directo a las madres y padres de familia; a esto se suma el fortalecimiento del programa de “Empleo Temporal”, que permite a las y los soledenses integrarse a actividades de mejoramiento en sus colonias y comunidades, con beneficios directos para su entorno inmediato y la posibilidad de generar ingresos semanales que impulsan la economía familiar.

El Alcalde subrayó que el apoyo a los adultos mayores ha sido otra prioridad, por lo que desde el inicio de su administración, se incrementó la pensión bimestral que ahora asciende a 3 mil pesos, refrendando el compromiso con este sector que merece vivir con dignidad; en materia de seguridad alimentaria, se mejoraron los productos de las despensas otorgadas, ampliando además la cobertura para que más familias tengan acceso a alimentos de calidad, fortaleciendo así el derecho a una alimentación sana y suficiente.

“En este primer año de trabajo hemos sentado las bases de un gobierno transformador, que no se queda en la promesa, sino que cumple con hechos visibles, estos programas son muestra del esfuerzo por construir un municipio con mayor justicia social y oportunidades para todos”, afirmó Juan Manuel Navarro Muñiz. El edil aseguró que la nueva etapa de su administración seguirá encaminada a consolidar a Soledad como un referente de desarrollo y cercanía con la gente.