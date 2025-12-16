PROGRAMA INVERNAL SE ACOMPAÑA DE LA ALEGRÍA DE POSADAS NAVIDEÑAS EN CADA RINCÓN DE SOLEDAD

* En el marco de las posadas navideñas, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz encabeza la entrega de cobertores en colonias del municipio, como parte de una estrategia cercana para proteger a las y los adultos mayores durante la temporada invernal.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, impulsa el Programa Invernal del Ayuntamiento con la entrega de más de 25 mil cobertores en todo el municipio, para proteger la salud y el bienestar de las y los adultos mayores durante la temporada de bajas temperaturas, cumpliendo con su objetivo de mantener un gobierno cercano que escucha y atiende a quienes más lo necesitan.

En el marco de las posadas navideñas que encabezó este lunes en las colonias La Virgen, Valle de San Isidro, La Lomita, San Francisco, Hogares Populares Pavón y San Felipe, el Alcalde destacó que los cobertores representan un apoyo directo para prevenir enfermedades, brindar abrigo en los hogares y ofrecer tranquilidad a las familias, especialmente a quienes enfrentan condiciones económicas adversas; pero también es una estrategia que responde a una política social que acompaña a la población en momentos clave del año, con presencia en territorio y atención sensible.

Durante su visita donde dialogó con vecinas y vecinos y entregó estos apoyos de manera directa. “Queremos que nuestras personas adultas mayores pasen un invierno más seguro y que las familias sientan el respaldo de su gobierno; estar cerca, escuchar y atender es la base de nuestro trabajo”, afirmó Juan Manuel Navarro Muñiz.

Las posadas continuarán hoy en colonias como La Misión, Los Fresnos, El Morro y Pavón, llevando alegría a las familias con juguetes para niñas y niños, además de cobertores que fortalecen la protección de los hogares ante el frío, reafirmando que en Soledad el Ayuntamiento permanece cercano a la gente y actúa con sensibilidad social.