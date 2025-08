PROFESIONALISMO Y ENTREGA: VALORES QUE ACOMPAÑAN AL EQUIPO DE PARAMÉDICOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

– Dependiente del Sistema Municipal de Protección Civil, este grupo está altamente capacitado para transformar una emergencia en una oportunidad de salvar una vida, destacando que es el único integrado por mujeres en un turno.

Con gran vocación, capacitación y entrega, Soledad de Graciano Sánchez destaca a nivel estatal en atención de urgencias médicas, con un equipo de paramédicos adherido al Sistema Municipal de Protección Civil, un grupo que, más allá del uniforme y el protocolo, late al ritmo de la vida y está preparado para atender cualquier emergencia con profesionalismo, sensibilidad y compromiso, como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

“La acción para mí, lamentablemente es la desgracia para otra gente; sin embargo, nosotros a veces somos la única opción de esa persona que está tirada o se debate entre la vida y la muerte”, revela Víctor Manuel Izaguirre Portales, responsable de turno vespertino de esta valiosa agrupación.

Este equipo de paramédicos de Soledad no es común, es un cuerpo altamente capacitado que nació durante la pandemia, cuando la urgencia de la vida exigía entrega sin límites, hoy, este grupo ha evolucionado hasta convertirse en uno de los más completos y preparados del estado potosino, derivado a la visión de la administración municipal, que ha respaldado cada paso del proyecto para fortalecer la cercanía con la gente.

Un orgullo especial para Soledad es el equipo exclusivo de mujeres paramédicas, entre ellas se encuentran Dulce, paramédico y bombero con especialidad en rescate vertical; Alejandra, licenciada en enfermería y obstetricia; y Fernanda, paramédico y estudiante de Medicina, quienes atienden todo tipo de situaciones con especial cuidado y sensibilidad: “Somos el único equipo que cuenta con grupos exclusivos de mujeres, me refiero a que el operador, paramédico y asistente son exclusivamente mujeres, y en los turnos, siempre hay alguna mujer que integra estos equipos para atender casos de violencia de mujeres maltratadas o violentadas o niños en situación de vulnerabilidad, mujeres en labor de parto, entre otros”, explica.

Este equipo diariamente se enfrenta a riesgos reales y complejos; desde choques hasta situaciones de violencia en las que los paramédicos han sido confundidos o incluso agredidos. “Nosotros somos la ayuda, llegamos y a veces nos confunden o nos quieren golpear o piensan que nosotros estamos a favor de alguien, y pues no, definitivamente los paramédicos somos totalmente imparciales, nuestra labor es totalmente humanitaria”, asegura Víctor Manuel, quien además resalta la formación constante que reciben para atender desde emergencias médicas hasta incendios o intentos de suicidio.

“No somos héroes ni dioses, estamos hechos igual de carne y hueso, una pérdida también nos duele”, señala, al tiempo que insiste en que la vocación de un paramédico no está en la fantasía del heroísmo, sino en la profunda empatía: “si llegan aquí con una capa de superhéroe no me sirven”, dice convencido de que el profesionalismo también exige humildad, preparación constante y atención centrada en el ser humano.

En la actualidad, Soledad de Graciano Sánchez cuenta con una ambulancia de soporte avanzado equipada con monitor, desfibrilador y un sistema de insumos que se verifica a diario, este vehículo es regulado por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), y gracias a su nivel de organización, el equipo puede reducir los tiempos de respuesta a solo cuatro o seis minutos; cada intervención, desde un accidente vehicular hasta un parto en vía pública, como el que atendieron recientemente en la colonia La Virgen, es una muestra de que Soledad está lista para salvar vidas.

Con nueve paramédicos activos, entre ellos bomberos, estudiantes de Medicina y especialistas en extracción vehicular, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez demuestra que está a la vanguardia en atención médica prehospitalaria. “Este grupo ha crecido, lo hemos alimentado, lo hemos querido y amado”, concluye Víctor Manuel Izaguirre, con la esperanza de que más municipios repliquen este modelo. “Porque en Soledad, salvar vidas no es una excepción, es una vocación sostenida con pasión, entrega y el respaldo de un gobierno que escucha, atiende y permanece cerca de su gente”, externó.