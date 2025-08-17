PRIMER INFORME DE RESULTADOS DE SOLEDAD, CON GRANDES LOGROS EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDUCATIVA, SEGURIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS

– Juan Manuel Navarro, Alcalde, dijo que será un ejercicio de rendición de cuentas integral, comprometido y cercano con la ciudadanía, y adelantó que la agenda de trabajo continúa con más inicio de proyectos de alto beneficio social.

El Presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro, adelantó que el Primer Informe de Resultados de su administración resaltará por los grandes logros en infraestructura urbana y educativa, seguridad pública, servicios públicos básicos y programas sociales que, hoy, han cambiado la vida de miles de familias de todo el territorio, lo que demuestra la cercanía de su gobierno y el cumplimiento de cada compromiso hecho con las y los soledenses.

El edil afirmó que a un mes de llevar a cabo este ejercicio de rendición de cuentas a la población, se tiene programada una agenda intensiva de actividades, marcadas en el Plan Municipal de Desarrollo en el primer año de trabajo, por lo que dijo que esta semana será de acciones trascendentales para el crecimiento y la consolidación del bienestar social de todas y todos en el municipio.

Navarro Muñiz adelantó que este lunes se inaugura el Parque Urbano en la colonia Villas del Sol; se estrenan obras educativas en distintos planteles, así como también inicia la rehabilitación integral del Rastro municipal, una obra de relevancia para las y los productores locales: “queremos tener un centro de matanza de primer nivel, que cuente con todos los procedimientos sanitarios de calidad y que, incluso, sea un proyecto metropolitano donde quepan los productores de la capital”.

Indicó tener ya una fecha tentativa para la realización del Primer Informe de Resultados, que sería en la última semana de septiembre en el majestuoso Teatro y Centro Cultural Municipal, ubicado en la colonia Rancho Blanco, donde se invitará a toda la ciudadanía soledense, invitados especiales de los distintos órdenes de gobierno, así como representantes de los sectores productivos, sociales y privados de Soledad y municipios circunvecinos.

El Alcalde se dijo satisfecho por un año de trabajo incansable, recorriendo colonias y localidades junto a las y los soledenses, instalando progreso, esperanza y tranquilidad, con obras que transformaron comunidades enteras y la vida de la infancia, la juventud y la población más vulnerable del municipio.