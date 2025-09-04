25.5 C
San Luis Potosí
SOLEDAD

PRIMER INFORME DE GOBIERNO CON CERCANÍA, RESULTADOS Y PROGRESO EN SOLEDAD: JUAN MANUEL NAVARRO

By Redacción
73
jueves, septiembre 4, 2025

– Las y los integrantes del cuerpo edilicio, aprobaron por unanimidad que el Teatro y Centro Cultural sea sede de este ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía de Soledad.

Durante sesión ordinaria de Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez, celebrada este miércoles, se aprobó por unanimidad que el Teatro y Centro Cultural de Soledad sea el recinto oficial donde el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, rinda su Primer Informe de Resultados a las familias y habitantes del municipio, acompañado de todos los sectores sociales y productivos, donde el progreso y la cercanía serán iconos de un año de arduo trabajo y gestión.

El Alcalde subrayó que este Informe representa la oportunidad de mostrar con hechos las obras, programas y acciones emprendidas en favor de las familias soledenses, en ejes como infraestructura urbana y educativa, seguridad pública, programas sociales, consolidación económica, atención a grupos vulnerables, entre otros: “Será un ejercicio transparente, satisfactorio y cercano, donde las familias serán testigos de la construcción de un nuevo Soledad”.

Enfatizó que su administración ha priorizado la mejora de servicios públicos, la inversión en infraestructura histórica y el impulso al desarrollo social, con una alianza sin comparaciones con el Gobierno Estatal, siempre con la visión de estar cerca de las y los ciudadanos, escuchando y atendiendo a cada sector del municipio.

Con una fecha tentativa de este ejercicio de rendición de cuentas, el próximo 29 de septiembre, y con el respaldo unánime del Cabildo, se fortalece el sentido de unidad institucional y se garantiza que la sociedad pueda conocer de manera transparente los avances alcanzados en este primer año de gestión, reafirmando el compromiso de un gobierno que trabaja por y para su gente.

