PRIMER AÑO DE GOBIERNO LLENO DE LOGROS QUE REPRESENTAN AL NUEVO SOLEDAD: JUAN MANUEL NAVARRO

– El Alcalde reiteró la invitación a familias de todas las colonias y comunidades a la presentación de su Primer Informe de Resultados, en el Teatro y Centro Cultural, a las 10 de la mañana.

A unas horas de presentar su Primer Informe de Resultados, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz reiteró la invitación a todas las familias de Soledad de Graciano Sánchez a presenciar este acto de rendición de cuentas, desde el Teatro y Centro Cultural, este lunes 29 de septiembre a las 10 de la mañana, destacando que las y los habitantes de todas las colonias y comunidades, son sus principales invitados especiales.

Subrayó que este primer año de trabajo está lleno de satisfacción gubernamental, porque se han cumplido compromisos hechos con las familias en materia de seguridad, bienestar social, servicios públicos e infraestructura urbana e hidráulica, principalmente, que hoy han cambiado positivamente la vida de la niñez, la juventud, adultos y personas de la tercera edad en todo el territorio.

Destacó como logros de su gobierno, que han permitido que Soledad se refleje como un municipio que lo tiene todo y atractivo a nivel regional: la creación y fortalecimiento de la Guardia Civil Municipal, la implementación de más programas sociales que llegan a más sectores de la población vulnerables; la creación de nueva y moderna infraestructura urbana, recreativa e hidráulica; el refuerzo de los Servicios Básicos en las casi 300 colonias y comunidades, así como el impulso a la cultura y el arte en el Teatro y Centro Cultural.

El edil dijo éste es apenas el comienzo de un gobierno que se ha mantenido cerca del sentir ciudadano, y que ha trabajado fuerte para acabar con problemáticas históricas a través de proyectos conjuntos con el Gobierno Estatal, por lo que reconoció el impulso del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona: “sin su apoyo a Soledad de Graciano Sánchez, no habríamos logrado un primer año tan fructífero”.

Añadió que este Primer Informe de Resultados da cuenta de una administración entregada a la solución inmediata e integral de demandas sociales añejas, y añadió que los siguientes dos años, el trabajo seguirá más fuerte, más cercano y más integral para seguir consolidando a Soledad en el mapa estatal y nacional.