PRESUPUESTO 2026 EN SOLEDAD, SENSIBLE Y ACORDE A LA CONTINUIDAD DE TRANSFORMACIÓN

– Con un ingreso a las arcas cercano a los mil 600 millones de pesos, el Ayuntamiento de Soledad proyecta más infraestructura urbana, hidráulica y educativa, bajo una política de responsabilidad financiera y atención directa a las familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que el presupuesto público para el ejercicio 2026 consolida una visión de gobierno responsable, cercano a la gente y enfocado en llevar más obra urbana, hidráulica y recreativa a colonias y comunidades del municipio, seguridad pública y desarrollo social, tras la aprobación de la Ley de Ingresos, con una proyección a los mil 600 millones de pesos y en un monto similar al del año anterior.

El Alcalde destacó que la aprobación por parte del Congreso del Estado de San Luis Potosí confirma la confianza en una propuesta financiera responsable, con equilibrio en ingresos y egresos, y con un uso transparente del dinero público, pensada para atender de manera directa las necesidades de las familias soledenses, siguiendo la guía de un gobierno que escucha y responde a las necesidades reales de la población.

“El tema de obra pública es la prioridad para nosotros; vamos a seguir trabajando en infraestructura hidráulica, urbana y educativa, además de los programas sociales y el fortalecimiento de la seguridad pública; no le vamos a aflojar en ese sentido, mandamos una Ley de Ingresos sensible y capaz de seguir resolviendo las necesidades ciudadanas, sin aumentos y sin cargas económicas para la gente de Soledad”, expresó el edil.

De cara a 2026, el Gobierno Municipal prevé arrancar proyectos estratégicos como el colector pluvial en la Cabecera Municipal, el inicio de operaciones del nuevo Rastro Municipal, así como la continuidad en urbanización, alumbrado público y el fortalecimiento de la Seguridad Pública, mediante capacitación, certificación y nuevas convocatorias, reforzando una administración cercana a las familias, jóvenes y sectores prioritarios, que invierte cada peso con responsabilidad y visión social.