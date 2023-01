Preparan Feria de Universidades en Soledad de Graciano Sánchez

El objetivo es ayudar a que los jóvenes soledenses encuentren opciones para continuar con sus estudios a nivel superior.

Soledad de Graciano Sánchez, SLP.- El próximo mes de febrero, Soledad de Graciano Sánchez será sede de la Feria de las Universidades, a través de la cual, se busca ofrecer oportunidades estudiantiles para aquellos jóvenes soledenses que busquen continuar con sus estudios a nivel profesional, así lo informó el Director de Educación y Acción Cívica, José Juan Castro Castillo.

El funcionario indicó que por indicaciones de la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes, ya se realizan los preparativos para llevar a cabo dicho evento que tiene como fin acercar opciones de educativas a las y los jóvenes soledenses.

Resaltó que en el municipio, se trabaja diariamente en la búsqueda de oportunidades para consolidar el crecimiento personal y profesional de los avecindados en la localidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos.

“Dentro de los proyectos que se tienen para este nuevo año es empezar con la Feria de las Universidades en febrero, ya que son las preinscripciones en instituciones, y aprovechamos para ofertarle a los jóvenes de Soledad la oportunidad de elegir una universidad y si de alguna manera no alcanzan, o no pueden, o no tienen contemplado entrar a la Autónoma o a alguna universidad pública, nosotros les traeremos aquí a Soledad nueva oferta de universidades”, señaló.

Agregó que en esta Feria de Universidades, se contempla la participación de más de 30 instituciones de educación superior que darán la posibilidad a los jóvenes de elegir la mejor opción de acuerdo a sus intereses y posibilidades económicas.

Señaló que la Dirección de Educación y Acción Cívica, por instrucciones de la alcaldesa, Leonor Noyola Cervantes, y con la finalidad de apoyar en la instrucción de las nuevas generaciones, ha celebrado convenios con algunas instituciones educativas, lo cual permitirá que se ofrezcan costos preferenciales para aquellos que se encuentren en desventaja económica.

Finalmente, invitó a la población a mantenerse pendiente de las redes sociales del Ayuntamiento a fin de que conozcan a las instituciones que participaran en el evento.

