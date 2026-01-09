POSITIVA RESPUESTA EN RECAUDACIÓN DE PREDIAL FORTALECE LAS FINANZAS Y LA ESTABILIDAD DE SOLEDAD

– Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde, subrayó que el pago oportuno del predial es un pilar para garantizar servicios públicos permanentes y de calidad, con impacto directo en colonias y comunidades.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que a una semana de haber iniciado el programa “Contribuyente Cumplido 2026” que incentiva el pago del impuesto predial, el municipio registra una respuesta positiva de las familias, reflejo de la confianza ciudadana en un gobierno cercano que escucha y administra con responsabilidad los recursos públicos, lo cual se suma a la solidez de las finanzas públicas y a la garantía de los programas y acciones en favor de la comunidad.

Destacó que esta participación temprana fortalece unas finanzas sólidas y estables, condición indispensable para arrancar el año con obras de renombre y proyectos de alto impacto social, planeados bajo una ruta clara de orden, disciplina financiera y atención directa a las necesidades de la población; subrayó que cada peso recaudado se traduce en acciones concretas que mejoran la calidad de vida en colonias y comunidades, especialmente para sectores vulnerables.

“La recaudación del predial es un pilar para garantizar servicios básicos de calidad y permanente, cuando las y los ciudadanos cumplen, el gobierno responde con obras, infraestructura y servicios que se ven y se sienten en las calles, porque gobernar cerca de la gente también implica cuidar bien su dinero”, expresó el edil, al reiterar que estos recursos permiten ampliar la cobertura y eficiencia de áreas como alumbrado, limpieza, seguridad y espacios públicos.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de mantener una administración responsable, transparente y cercana a las familias, donde la participación ciudadana y el manejo eficiente de los recursos fortalezcan la capacidad del municipio para seguir avanzando con estabilidad, crecimiento ordenado y atención permanente a quienes más lo necesitan.