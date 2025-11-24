28.2 C
San Luis Potosí
SeguridadSOLEDAD

POR POSESIÓN DE BILLETES FALSOS Y COHECHO, GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD DETIENE A SUJETO EN LA COLONIA PUERTA REAL

By Redacción
lunes, noviembre 24, 2025

– Fue detectado mientras circulaba en motocicleta en sentido contrario, sobre Circuito Potosí; ofreció una cantidad de dinero a los agentes para que fuera liberado.

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por el presunto delito de cohecho y posesión de billetes falsos, durante trabajos de prevención y vigilancia en la colonia Puerta Real.

Durante un recorrido policial sobre Circuito Potosí Norte, a la altura de la colonia mencionada, agentes municipales notaron que un individuo circulaba a bordo de una motocicleta en sentido contrario, dándole alcance para indicarle que cometía faltas al Reglamento de Seguridad Vial y Movilidad; tras entrevistarlo y mostrarse con una actitud evasiva, se identificó como Víctor “N” de 39 años.

Conforme al debido protocolo de actuación, los agentes procedieron a la revisión correspondiente, encontrándole la cantidad de 18 mil 900 pesos en billetes de diversas denominaciones, de los cuales, una parte de éstos resultaron ser apócrifos. Para evitar ser detenido, el hombre ofreció a los policías la cantidad de 8 mil 900 pesos, acreditándose el delito de cohecho.

Los agentes procedieron a su detención, junto con la motocicleta en la que se desplazaba; se le informó que sería remitido por los delitos de cohecho y posesión de billetes falsos. Posteriormente se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para seguir con el debido proceso.

