POR PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO, CARTUCHOS ÚTILES Y COHECHO, PAREJA FUE DETENIDA POR GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD

* El arresto se llevó a cabo luego de un recorrido de prevención sobre la Cabecera Municipal.

– La mujer portaba el arma abastecida y 21 cartuchos adicionales; el hombre ofreció dinero a los agentes para ser liberados.

Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre y una mujer, el primero por el presunto delito de cohecho y la fémina por portación de arma de fuego, en la Cabecera Municipal luego de llevar a cabo labores preventivas para inhibir la comisión de ilícitos.

Cuando agentes municipales transitaban sobre la calle Mariano Jiménez, observaron a una pareja que cometía faltas administrativas en la vía pública, por lo que se acercaron a conocer que sucedía. Luego de entrevistarlos, se identificaron como Tomasa «N» de 53 años de edad y Juan «N» de 41 años.

Ambos mostraron una actitud agresiva y se les efectuó una inspección a su persona, encontrándole a la mujer un arma de fuego tipo revólver abastecida con seis cartuchos útiles calibre .22 y 21 cartuchos adicionales del mismo calibre. Al mismo tiempo, el sujeto ofreció 4 mil pesos en efectivo a los policías, para que los dejaran retirarse.

De inmediato se les informó que serían detenidos, la mujer bajo el cargo de portación de arma de fuego y el sujeto por presunto cohecho, dándoles lectura de su carta de derechos. Los arrestados se consignaron a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista, y después se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).